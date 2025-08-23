Salerno, la morte di Adinolfi - Le Cronache Salerno
Salerno, la morte di Adinolfi

  • Agosto 23, 2025
  • 2 Min Read
Salerno, la morte di Adinolfi

 Ieri mattina se n’è andato a Pisa, dove viveva e lavorava, a soli 41 anni Giovanni Adinolfi (nella foto). Da anni esponente della Cisl pisana come direttore del Caf, Giovanni era anche un gior- nalista molto apprezzato per le sue qualità professionali ed umane, da sempre vicino al mondo della Salernitana. La sua ultima trasferta c’è stata il 15 giu- gno scorso a Marassi, in occa- sione di Sampdoria-Salernitana. Collaboratore di varie testate, da granatissimi.com fino a salerni- tananews.it, Giovanni Adinolfi lascia un grande vuoto nel mondo granata. Anche il sin- daco di Salerno Vincenzo Napoli ha espresso il proprio cordoglio con una nota: “La Civica Ammini- strazione partecipa al generale cordoglio per la prematura scom- parsa del giornalista Giovanni Adinolfi. Abbiamo avuto modo di

apprezzarlo, tra l’altro, per i suoi articoli dedicati alla Salernitana che seguiva con passione, garbo e competenza. Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio solidale nel ricordo di un salernitano di valore che ha onorato la sua città”. La stessa Salernitana ha dedi- cato un ricordo a Giovanni: “La proprietà, la dirigenza, l’allena- tore, i giocatori e tutto lo staff del- l’U.S. Salernitana 1919

partecipano al dolore che ha col- pito la famiglia Adinolfi per la scomparsa improvvisa del caro Giovanni, giovane ed appassio- nato giornalista che si è occupato – sempre con stile garbato e pa- cato – della squadra granata su più organi di informazione online negli ultimi quindici anni. Ai suoi cari il sentito abbraccio dell’uffi- cio stampa del club in partico- lare”. A partire da stamattina la salma sarà esposta alle cappelle della Pubblica Assistenza in via Bargagna, mentre il funerale si terrà domani mattina alle 11.30 nella basilica di San Michele degli Scalzi. Alla famiglia di Gio- vanni vanno le più sentite con- doglianze da parte del Direttore di “Le Cronache” Tommaso D’Angelo e dell’intera redazione, in particolare dei redattori spor- tivi Fabio Setta e Marco De Mar- tino che hanno condiviso in questi anni tante giornate al se- guito della Salernitana.

