Salerno, la morte di Adinolfi

Ieri mattina se n’è andato a Pisa, dove viveva e lavorava, a soli 41 anni Giovanni Adinolfi (nella foto). Da anni esponente della Cisl pisana come direttore del Caf, Giovanni era anche un gior- nalista molto apprezzato per le sue qualità professionali ed umane, da sempre vicino al mondo della Salernitana. La sua ultima trasferta c’è stata il 15 giu- gno scorso a Marassi, in occa- sione di Sampdoria-Salernitana. Collaboratore di varie testate, da granatissimi.com fino a salerni- tananews.it, Giovanni Adinolfi lascia un grande vuoto nel mondo granata. Anche il sin- daco di Salerno Vincenzo Napoli ha espresso il proprio cordoglio con una nota: “La Civica Ammini- strazione partecipa al generale cordoglio per la prematura scom- parsa del giornalista Giovanni Adinolfi. Abbiamo avuto modo di

apprezzarlo, tra l’altro, per i suoi articoli dedicati alla Salernitana che seguiva con passione, garbo e competenza. Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio solidale nel ricordo di un salernitano di valore che ha onorato la sua città”. La stessa Salernitana ha dedi- cato un ricordo a Giovanni: “La proprietà, la dirigenza, l’allena- tore, i giocatori e tutto lo staff del- l’U.S. Salernitana 1919