Cade dalla scala da un’altezza di circa 5 metri, grave

Un uomo di 56 anni di Celle di Bulgheria (Salerno), versa in gravi condizioni a seguito di un incidente domestico verificatosi questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre stava eseguendo lavori all’esterno della propria abitazione. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. L’allarme è stato lanciato dai familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Viste le gravi condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del campo sportivo del paese. Il 56enne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggì d’Aragona di Salerno, dove è ricoverato. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incident
Post Recenti
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco