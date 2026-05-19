Cade dalla scala da un’altezza di circa 5 metri, grave

Un uomo di 56 anni di Celle di Bulgheria (Salerno), versa in gravi condizioni a seguito di un incidente domestico verificatosi questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre stava eseguendo lavori all’esterno della propria abitazione. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. L’allarme è stato lanciato dai familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Viste le gravi condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del campo sportivo del paese. Il 56enne è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggì d’Aragona di Salerno, dove è ricoverato. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incident