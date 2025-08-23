Gaza, al-Jazeera: 19 morti in raid di Israele: 17 erano sfollati in tendopoli di Khan Yunis - Le Cronache
Gaza, al-Jazeera: 19 morti in raid di Israele: 17 erano sfollati in tendopoli di Khan Yunis

  Agosto 23, 2025
Gaza, al-Jazeera: 19 morti in raid di Israele: 17 erano sfollati in tendopoli di Khan Yunis

(Adnkronos) – Si aggrava il bilancio delle vittime dei raid di Israele sulla Striscia di Gaza. Oggi, sabato 23 agosto, almeno 19 palestinesi, riferisce l'emittente al-Jazeera, sono stati uccisi in attacchi aerei e bombardamenti condotti dalle Idf dall'alba. Tra le vittime, 17 persone sono morte in un raid che ha colpito le tende di sfollati nella città meridionale di Khan Yunis. Almeno quattro i bambini uccisi e diversi altri feriti, riferiscono fonti mediche dell'ospedale kuwaitiano di Gaza. I bimbi si trovavano nelle tende quando sono state colpite dal fuoco israeliano.  Altri due palestinesi sono stati uccisi e numerosi feriti in un attacco che ha colpito una casa nel campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Intanto prosegue l'occupazione di Gaza City da parte di Israele che ieri ha annunciato l'avvio dell'operazione voluta da Netanyahu. La portavoce delle Forze di difesa israeliane, Effie Defrin, ha affermato che le Idf "già controllano la periferia della città".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

