Ravenna-Salernitana, dirige Mastrodomenico di Matera

Sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera a dirigere la sfida tra Ravenna FC e Salernitana, ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, in programma domani alle 20:45 allo stadio Stadio Bruno Benelli.

Gli assistenti designati sono Vittorio Consonni e Daniel Cadirola, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Erminio Cerbasi.

In sala Var ci saranno Niccolò Baroni e, come assistente Var, Cristiano Ursini.

C’è anche un precedente positivo per i granata con Mastrodomenico: il direttore di gara ha infatti arbitrato la vittoriosa trasferta della Salernitana sul campo del Cosenza Calcio in questa stagione.