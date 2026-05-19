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Ravenna-Salernitana, dirige Mastrodomenico di Matera

  • Maggio 19, 2026
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Ravenna-Salernitana, dirige Mastrodomenico di Matera

Sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera a dirigere la sfida tra Ravenna FC e Salernitana, ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, in programma domani alle 20:45 allo stadio Stadio Bruno Benelli.

Gli assistenti designati sono Vittorio Consonni e Daniel Cadirola, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Erminio Cerbasi.

In sala Var ci saranno Niccolò Baroni e, come assistente Var, Cristiano Ursini.

C’è anche un precedente positivo per i granata con Mastrodomenico: il direttore di gara ha infatti arbitrato la vittoriosa trasferta della Salernitana sul campo del Cosenza Calcio in questa stagione.

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