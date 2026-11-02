Salerno, il ricordo della Polizia di Stato per i caduti

In occasione della Commemorazione dei Defunti si è svolta stamattina, nell’atrio del Palazzo di Governo, a Salerno, la solenne cerimonia in onore degli uomini e delle donne della Polizia di Stato caduti nell’adempimento del dovere.

Il Vicario del Prefetto di Salerno, Nicola De Stefano e il Questore, Olimpia Abbate, hanno deposto una corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa, rendendo omaggio in particolare alla memoria degli Agenti della Polizia di Stato Antonio Bandiera e Mario De Marco.

La cerimonia è stata preceduta da un momento di preghiera, officiato da Don Alfonso D’Alessio, Cappellano della Polizia di Stato. La solenne benedizione in memoria dei caduti è stata accompagnata da una riflessione sul loro esempio di dedizione e sacrificio: un valore indelebile da custodire nella memoria collettiva e a cui ispirarsi ogni giorno.