Salerno: il 27 settembre arrivano le Frecce Tricolori

Salerno si prepara a vivere un weekend all’insegna dell’Aeronautica e del tricolore. Dal 25 al 27 settembre la città ospiterà una serie di iniziative che accompagneranno il pubblico fino all’atteso appuntamento con le Frecce Tricolori, protagoniste dell’Air Show sui cieli del capoluogo.

Per tutta la durata del weekend sarà allestito il Villaggio Azzurro sul Lungomare Santa Teresa e sul Lungomare Trieste. Un’area pensata per avvicinare cittadini e visitatori al mondo dell’Aeronautica, con simulatori di volo, cockpit in mostra e stand istituzionali.

Il programma entrerà nel vivo nella giornata di sabato 26 settembre, quando sono previste le prove dell’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’appuntamento è fissato alle 15.30 sul lungomare di Pastena, dove sarà possibile assistere alle evoluzioni dei velivoli in vista dello spettacolo ufficiale del giorno successivo.

Domenica il grande Air Show

Il momento clou è previsto per domenica 27 settembre. La giornata sarà aperta dalla cerimonia ufficiale del raduno, accompagnata dallo sfilamento degli aviatori.

Poi tutti con gli occhi rivolti al cielo per il gran finale: l’atteso Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con le Frecce Tricolori protagoniste nei cieli di Salerno.

Tre giorni, dunque, durante i quali la città sarà chiamata a tingersi di azzurro e di tricolore, trasformando il lungomare in un punto di riferimento per appassionati, famiglie e visitatori.

Un appuntamento che punta a unire spettacolo, cultura aeronautica e partecipazione, con il gran finale affidato alle acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale.