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Al Sele d’Oro c’è Erri De Luca

  • Settembre 9, 2026
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Al Sele d’Oro c’è Erri De Luca

Sarà presentato in anteprima nazionale a Oliveto Citra, nell’ambito della 42° edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, l’ultimo libro dello scrittore Erri De Luca, dal titolo “Sotto processo”, edito da Feltrinelli, in uscita il 15 settembre. L’incontro con l’autore napoletano, nuovo appuntamento della sezione “Un libro, un autore”, si terrà domani, giovedì 10 settembre, alle 19, presso l’auditorium regionale Largo della Memoria. Il titolo dell’incontro – una riflessione che si inserisce nel più vasto tema scelto per il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno 2026, “Avvisi di burrasca [?]” – è “Parole da difendere”. «Un manipolo di persone al di sotto dei trent’anni sequestra e processa una figura esemplare di vecchio. Si svolge un interrogatorio serrato tra l’accusa dei giovani e la difesa dell’anziano. Non ci sono margini di conciliazione. La sentenza finale è irreversibile»: questa la descrizione del nuovo romanzo di Erri De Luca. Uno scritto che racconta il divario generazionale, con un gruppo di giovani che mette sul banco degli imputati non solo un uomo, ma l’idea stessa di generazione, di autorità e di continuità. Il romanzo è seguito da una nuova edizione de La parola contraria, che include la dichiarazione integrale resa in tribunale da Erri De Luca durante il processo del 2015, quando fu perseguito per la sua posizione sulle proteste contro la linea ad alta velocità in Val di Susa.

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