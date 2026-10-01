Occhiuto, “Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose”

Con Mara siamo amici e la pensa come noi su tante cose”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il Presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, rispondendo alla domanda se l’ex ministra Carfagna, che ieri era alla presentazione del suo libro, sta tornando in Forza Italia.