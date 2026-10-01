Occhiuto, "Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose" - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Enzo Luciano a capo dei servizi cimiteriali
Occhiuto, “Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose”
Sangiuliano raccoglie campione d’acqua del Sarno e lo regala a Fico. I video
Salernitana, Achik lesione all’adduttore. Un mese di stop
Ultimora Campania

Occhiuto, “Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose”

  • Ottobre 1, 2026
  • 0
  • 115
  • 1 Min Read
Occhiuto, “Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose”

Con Mara siamo amici e la pensa come noi su tante cose”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il Presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, rispondendo alla domanda se l’ex ministra Carfagna, che ieri era alla presentazione del suo libro, sta tornando in Forza Italia.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013