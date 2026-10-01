Il Capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal capogruppo dei conservatori Sebastiano Odierna si è recato questa mattina a prelevare un campione di acqua del fiume Sarno da “regalare” al presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico. Sul tema fiume Sarno è stato convocato un consiglio regionale monotematico a seguito di una raccolta firme dell’Opposizione a norma dello Statuto. “La Regione Campania è governata da vent’anni dal centrosinistra che non ha fatto nulla per questa bomba ecologica, Fico governa da qualche mese ma i suoi sodali stanno lì da decenni e hanno anche avuto risorse ingenti che evidentemente sono state sperperate”, dice Sangiuliano.
Post Recenti
- Salerno. Enzo Luciano a capo dei servizi cimiteriali
- Occhiuto, “Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose”
- Sangiuliano raccoglie campione d’acqua del Sarno e lo regala a Fico. I video
- Salernitana, Achik lesione all’adduttore. Un mese di stop
- Grand Hotel Salerno, il Tar sospende provvedimento del Comune
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco