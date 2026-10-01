Sangiuliano raccoglie campione d'acqua del Sarno e lo regala a Fico. I video - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Enzo Luciano a capo dei servizi cimiteriali
Occhiuto, “Carfagna torna? La pensa come noi su tante cose”
Sangiuliano raccoglie campione d’acqua del Sarno e lo regala a Fico. I video
Salernitana, Achik lesione all’adduttore. Un mese di stop
Attualità Campania

Sangiuliano raccoglie campione d’acqua del Sarno e lo regala a Fico. I video

  • Ottobre 1, 2026
  • 0
  • 88
  • 1 Min Read
Sangiuliano raccoglie campione d’acqua del Sarno e lo regala a Fico. I video

Il Capo dell’opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal capogruppo dei conservatori Sebastiano Odierna si è recato questa mattina a prelevare un campione di acqua del fiume Sarno da “regalare” al presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico. Sul tema fiume Sarno è stato convocato un consiglio regionale monotematico a seguito di una raccolta firme dell’Opposizione a norma dello Statuto. “La Regione Campania è governata da vent’anni dal centrosinistra che non ha fatto nulla per questa bomba ecologica, Fico governa da qualche mese ma i suoi sodali stanno lì da decenni e hanno anche avuto risorse ingenti che evidentemente sono state sperperate”, dice Sangiuliano.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013