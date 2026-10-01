Salernitana, Achik lesione all’adduttore. Un mese di stop

Arriva il responso medico su Ismail Achik. L’attaccante marocchino salterà sicuramente la sfida con il Bari e, alla luce della diagnosi, potrebbe essere costretto a uno stop di circa un mese, con l’obiettivo di rientrare per la gara contro il Savoia, in programma il primo novembre.

A fare chiarezza sulle condizioni del calciatore è stata la stessa Salernitana attraverso il sito ufficiale: «Ismail Achik si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado all’adduttore lungo della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo».