Salerno, i mercatini di Natale targati Cna

Sta per tornare MeraviglioSA, il magico evento che avvolge il centro storico della città di Salerno in un festoso spirito natalizio. L’iniziativa è giunta alla sua terza edizione con una novità importante: quest’anno, i mercatini di Natale organizzati da CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) saranno ispirati all’installazione artistica di Piazza Sant’Agostino, creando un’atmosfera unica e scintillante. Le caratteristiche casette luminose, adornate con colori vivaci che richiamano le matite che sovrastano la piazza, accoglieranno i visitatori per un’esperienza indimenticabile. Queste matite simboleggiano valori importanti come la pace, l’uguaglianza e la libertà; concetti che verranno ripresi anche dagli ospiti dell’area talk, scelti per stimolare riflessioni su temi universali. Grazie alla collaborazione tra CNA, la Camera di Commercio di Salerno e il Comune di Salerno e l’esperienza organizzativa di Bottrga San Lazzaro. Quest’edizione punta a valorizzare l’artigianato locale, arricchendo la manifestazione con una varietà di prodotti artigianali. I visitatori potranno scoprire meravigliosi elaborati in ceramica, gustare biscotti di Natale, ammirare creazioni di sartoria, giocattoli artigianali e una selezione di prelibatezze gastronomiche. Inoltre, sarà presente un’area dedicata ai più piccoli, dove Babbo Natale accoglierà i bambini dal 5 dicembre, per foto ricordo e la raccolta delle letterine. Ritornando a parlar di sogni, l’organizzazione spera di ripetere l’emozione dello scorso anno, quando un bambino ebbe l’opportunità di conoscere l’artista Rocco Hunt, dopo aver consegnato la sua letterina nella cassetta rossa, che sarà nuovamente esposta tutti i giorni. MeraviglioSA offrirà oltre trenta giorni di autentico calore natalizio. La kermesse sarà arricchita non solo con le casette di artigiani ricercati che offriranno ceramiche, biscotti di Natale, candele, giocattoli e piccola gastronomia, per poter fare tanti regali originali da mettere sotto l’albero ma anche da sessioni di disegno, laboratori artigianali e non mancherà uno spazio dedicato ai bambini, dove Babbo Natale sarà presente ogni weekend a partire dal 5 dicembre, pronto per foto ricordo e raccolta delle letterine. Dunque, i bambini potranno divertirsi con giochi antichi e partecipare a laboratori di artigianato, promuovendo la creatività e il legame con le tradizioni. “Cresce il fermento organizzativo – afferma Antonio Citro, Presidente di CNA Salerno – Il nostro impegno è costante e siamo grati a tutti coloro che collaborano per rendere possibile questa iniziativa. Vogliamo promuovere l’artigianato locale e creare opportunità di lavoro per le persone coinvolte”. Il taglio del nastro di apertura è previsto per venerdì 5 dicembre alle ore 17.30, alla presenza delle autorità e con tante sorprese in serbo per i più piccoli.