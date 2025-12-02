Squillante: Ecco le iniziative natalizie

La città di Sarno si appresta a vivere un Natale ricco di iniziative, con un calendario pieno di sorprese, il cui obiettivo è quello di attrarre visitatori provenienti anche dai Comuni limitrofi. Il sindaco Francesco Squillante ha svelato alcune anticipazioni.

Sindaco, il calendario di quest’anno è particolarmente ricco. Quando iniziano ufficialmente gli eventi natalizi a Sarno?

“Il nostro viaggio nel Natale sarnese inizierà il 6 dicembre con l’inaugurazione del Natale di Carresi, la benedizione del Presepe e l’accensione dell’albero nella frazione Foce. Sarà il primo passo di un percorso che, giorno dopo giorno, accompagnerà la città fino a gennaio con spettacoli, tradizioni, musica e iniziative pensate per tutte le età. L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, che rappresenta da sempre un momento profondamente identitario e di coesione per la nostra comunità, il Natale prenderà ufficialmente forma con l’accensione delle luminarie per le strade del centro e del grande albero, il tutto accompagnato da esibizioni e performance itineranti come il flashmob Danza il Natale, organizzato e curato dalle nostre scuole di ballo che regaleranno momenti di autentica magia”.

Quali saranno le principali attrazioni di quest’anno?

“Il nostro programma abbraccia l’intera città, per diffondere il più possibile la presenza di spazi di condivisione, partecipazione e festa. Tra gli appuntamenti più attesi non posso non menzionare i Mercatini di Natale e il Villaggio di Babbo Natale in Piazza V Maggio, dove i bambini potranno vivere pienamente la magia delle feste grazie a laboratori, animazione e spettacoli dedicati a loro. Gli adulti avranno l’opportunità di passeggiare tra le casette dei mercatini, alla scoperta dell’artigianato locale, dei manufatti originali e di tante idee regalo che raccontano l’identità del nostro territorio. È un’esperienza pensata per parlare a tutta la comunità, capace di intrecciare tradizione, creatività e spirito natalizio”.

Anche quest’anno il mondo associativo è molto attivo: quali eventi porteranno alla città?

“Il mondo associativo si conferma una delle nostre più grandi ricchezze. Grazie alla loro energia e alla loro dedizione, il calendario di quest’anno è particolarmente variegato e capace di coinvolgere tutta la comunità. Tra gli appuntamenti più significativi troviamo la Cena Solidale del 18 dicembre, un momento di vicinanza e condivisione; la Tombolata dell’Avis del 29 dicembre, che ormai è una tradizione attesa; le numerose iniziative organizzate dalla Pro Loco “Saro” e dalla Pro Loco “Monte Saro”; i laboratori creativi delle parrocchie; l’Antico Presepe al Borgo, visitabile il 27 e 28 dicembre; e il Trenino Statico a Lavorate, amatissimo dai più piccoli. È un programma costruito insieme, che testimonia quanto sia vivo il senso di comunità a Sarno e quanto il nostro tessuto associativo rappresenti un valore autentico per la città”.

Sarno, da anni, ormai è famosa per la Notte Bianca. Che sorprese ci saranno per l’edizione 2026?

“La Notte Bianca, fin dalla sua prima edizione è divenuta un appuntamento simbolo per accogliere il nuovo anno con entusiasmo, positività ma anche per sostenere le nostre attività commerciali in un momento cruciale come l’avvio dei saldi. Per l’edizione 2026 stiamo lavorando ad una serata ricca e coinvolgente, che vedrà artisti di strada, spettacoli itineranti e diverse forme di intrattenimento animare le strade della città. Non mancheranno le sorprese e l’obiettivo è regalare alla città un evento capace di sorprendere e di riunire famiglie, giovani e visitatori in un’unica grande festa”.

Sindaco, può anticiparci qualcosa sull’artista della Notte Bianca?

“Siamo in fase di selezione e stiamo valutando diverse proposte. Desideriamo portare a Sarno un artista che sia in linea con il percorso di qualità costruito negli ultimi anni e che possa regalare un’esperienza musicale di grande impatto, nel solco delle importanti voci italiane che si sono già esibite in Piazza V Maggio. L’obiettivo è offrire al pubblico un concerto capace di emozionare e di rendere la Notte Bianca un evento di forte richiamo e di alto valore culturale”. Dunque, cresce l’attesa per l’artista che animerà la notte bianca, ma si può tranquillamente affermare che è ormai tutto pronto per accendere il Natale Sarnese di quest’anno 2025 con sguardo rivolto al 2026.

Mario Rinaldi