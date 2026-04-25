Salerno: i candidati sindaci e liste con i candidati

C’è di tempo fino alle 12 di oggi per presentare le liste per i candidati alla carica di sindaco e gli aspiranti consiglieri comunali. In totale, otto aspiranti primi cittadini, 20 liste e 700 candidati consiglieri. L’iter per la presentazione delle liste è iniziato ieri mattina alle 8 quando gran parte delle liste ha scelto di partire con largo anticipo per evitare problemi burocratici. Tra i candidati alla carica di sindaco Vincenzo De Luca, già presidente della giunta regionale della Campania con sette liste a suo sostegno.

A testa Alta: Andreozzi Antonio, Autuori Vincenzo, Capasso Assunta detta Susy, Capuano Deborah, Casella Angelo, Costante Sara, Criscito Pasquale, De Chiara Elisa, De Santis Riccardo, Di Napoli Chiara, Esposito Giuseppa detta Pina, Ferrante Marcello Mario, Ferrara Alessandro, Ferro Mariapia, Gasparri Loredana, Giannattasio Luca, Guagliardi Annamaria, Iannelli Arturo, Ingenito Carminia Marina detta Chicca, Memoli Pasqualina detta Paky, Montemurro Adriano, Mulinario Saturnino, Pastore Nicola, Piccininno Fabio, Quaranta Debora, Santoro Felice, Siniscalchi Massimo, Striano Rosaria, Tallorito Angela Lucia, Telese Salvatore, Voccia Matteo, Zullo Giuseppe detto Pino.

Salerno per i Giovani: Battista Emilio, Boccia Giovanna, Caso Umberto, Ciccullo Simona, Cilumbriello Raffaella, De Luca Aniello detto Nello, De Roberto Paola, Di Carlo Horace, Di Tella Italia, Fiorito Gianni, Gallo Vincenzo detto Enzo, Giugliano Fiorangela, Marra Francesco, Mazzeo Marco, Melchiorre Camillo, Memoli Gianluca, Minoliti Federica, Napoli Domenico detto Mimmo, Pacifico Luigi detto Gigi, Pagano Alfonso, Pastore Gianpietro, Perruso Matteo, Polverino Fabio, Rispoli Annamaria, Samson Neculai, Santoro Luca, Sapere Laura, Sica Giovanna, Tisci Carmen. Valentino Alfonso, Vallecaro Elena.

Progressisti per Salerno: Adinolfi Oscar, Amendola Adriana, Avossa Eva, Caggiano Valeria, Caramanno Angelo, Coscarelli Annarita, Cosentino Vittoria, D’Amato Vincenzo, D’Amico Silvestro detto Silvio, De Rosa Gerardo, Di Giorgio Maria Vittoria, Falcone Ilaria, Ferraioli Antonia detta Titti, Fiore Antonio, Francese Alessandra, Galdi Rocco, Loffredo Dario, Marra Vincenzo detto Enzo, Mondany Morelli Veronica detta Mondani, Pelosi Vincenzo detto Enzo, Pisapia Sabato, Ronca Massimo, Savastano Giovanni detto Nino, Scuoppo Barbara, Senatore Teresa, Siniscalco Manuela Maria, Somma Angela, Sorrentino Luca, Sparano Alfonso, Stieven Fiorinda, Tancredi Chiara, Verrone Caterina.

Avanti Salerno PSI: Mirko Bove, Antonio Cammarota, Pietro Cardella, Simona Calzaretti, Vincenzo Caserta, Licia Claps, Ilaria De Angelis, Modestino De Marco, Stefania De Martino, Anna Maria Di Martino, Filomeno Antonio Di Popolo, Raffaele Ferraioli, Alessia Genta, Maria Grazia Gianfilippo, Francescopio Greco, Gabriele Guarini, Francesco Marino Iandiorio, Sonia Lotoro, Giuseppe Morrone, Massimiliano Natella, Paolo Ottobrino, Clotario Pagano detto “Roy”, Michela Parisi, Annamaria Procida, Domenico Rinaldi detto “Mimmo”, Olga Robertazzi, Vania Rocco Ferraiolo, Giovanni Savignano, Maria Rosaria Siani, Franco Valletta, Michele Verderame, Antonia Willburger detta “Tonia”.

Cristiani Democratici: Alberico Giuseppe, Beneduce Giovanni, Caracciuolo Immacolata, Cerrato Anna Maria, D’Avenia Giovanni, De Ferrante Maurizio, Della Rocca Carmela, Di Ruocco Giacomo, Falcone Gaetana, Ferrigno Raffaele, Figliolia Barbara, Forni Clemente, Graziano Vincenzo, Grimaldi Anna Rita, Longo Raffaele, Mancuso Fiorenza, Mastrangelo Vincenzo, Mastroia Antonio, Napoli Sonia, Neri Maria Antonia, Pappalardo Patrizia, Perez Garay Evelyn Asnay, Petrosino Ivan, Pisapia Vincenzo, Ricciardi Stefania, Rizzo Rosita, Romano Rita, Santoro Maurizio, Scalea Clorinda, Spisso Teresa, Vigorita Silvio, Zitarosa Giuseppe.

Insieme per Salerno: Francesco Plaitano, Carmine Albachiara, Matteo Annunziato, Emilio Argenziano, Vincenzo Capuano, Carmine Carrano, Francesco Casciano, Manuela Convertini, Giuseppe Criscuolo, Maria De Feo, Giuseppe De Luca, Marina De Rosa, Vincenzo Lamberti, Mihaiela Cristina Martolea, Carmine Massa, Maria Assunta Morinelli, Enrico Nespolino, Cosmo Palumbo, Roberto Vincenzo Polverino, Manuela Savoia, Roberta Siena, Maria Testa, Luigi Pagano.

Per Gherardo Maria Marenghi, espressione del centrodestra, quattro liste a suo sostegno, dopo aver recuperato in corso d’opera Forza Italia.

Fratelli d’Italia: Ciro Giordano, Alfonso Amaturo, Carmela Apicella, Pietro Arciello, Alessandro Barra, Marta Benesova, Antonio Caldarese, Serena Cammareri, Antonio D’Amato, Maria Luisa De Nigris, Monica Esposito, Alfonso Falcone, Michele Falcone, Mariamaddalena Gaeta, Gabriella Giardella, Rossella Gregorio, Giuseppe Grieco, Vincenzo Guglielmelli, Marina Manconi, Daniela Mellone, Maurizio Ottone, Alexander Ugo Pisapia, Antonio Polverino, Olivia Pontone, Marco Rampolla, Gilda Timpanaro, Ersilia Trotta Paolo Verace, Alessandra Vicinanza, Mauro Viscido, Matilde Vitale, Pietro Vuolo.

Forza Italia: Monica Alfani, Michela Barrella, Rosario Capuano, Daniele Caroccia, Gabriele Casaburi, Giovanni Castellana (detto Gianni), Michela Caturano, Massimo De Fazio, Salvatore De Lucia, Angela De Sio, Lorenzo Di Donato, Luca Esposito, Alain Fortunati, Leonardo Gallo, Maria Rosaria Giordano, Stefania Grisi, Davide Guarini, Elena Lanzetta, Vincenzo Mariano Maddaloni, Sarel Malan (detto Sarel), Mariarosaria Manente, Martina Manzo, Annachiara Memoli, Antonio Mirra, Michele Passaro, Antonio Pastore (detto Tonino), Rita Peluso, Gerardo Postiglione, Ersilio Rega Vincenzo Risi, Clarissa Stiglich.

Prima Salerno: Santoro Dante, Adinolfi Silvana, Aiello Salvatore, Aquaro Giacomo, Botta Sara, Bove Emilia, Bove Paola, Camarda Martina, Citro Silvio, Cozzi Barbara, Cuciniello Gianluca, De Bartolomeis Fabio, De Crescenzo Enrico, De Rosa Elena, Esposito Giovanni, Ferroro Emma, Galdi Americo, Gisolfi Maria Immacolata, Lambiase Elisa, Lanzillo Marco, Laudani Alessandro Nunzio Domenico “Detto” Laudati, Maiorino Gerardo, Marino Raffaella, Mbaye Abdou Aziz “Detto” Aziz, Noschese Giuseppe, Parente Annalisa, Pizzuti Dina, Ruggiero Annarita, Sessa Guido, Siano Assunta, Vitale Gerardo, Calabria Ermelinda.

Per il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita depositate tutte le liste. AVS (Alleanza Verdi e Sinsitra): Gabriella Ferrara, Eugenio Gammaldi, Antonella Amorosi, Gennaro Avella detto Rino, Vincenzo Benincasa, Giulia Bisogno, Vincenza Braca, Mauro Croce, Massimo De Crescenzo, Lorenzo De Girolamo Del Mauro, Alessio Della Medaglia, Gianluca De Martino, Antonio De Prisco, Valeria De Rosa, Carlo Falivene, Vito Favara, Gianluca Ferrigno, Alfredo Garofalo, Gianrico Iuliano, Alessio Lembo, Fortuna Liccione detta Tina, Maria Magliano, Giuseppe Mariconda, Carmela Marziale, Mirella Milite, Annamaria Naddeo, Luigi Pappalardo, Sergio Passannanti, Beatrice Rago, Monica Ricciardi, Francesco Ruggiero, Anna Santimone.

Movimento 5 Stelle: Claudio Russolillo, Federica Di Martino, Alberto Di Lorenzo, Chiara Criscuolo, Lorenzo Forte, Melania Izzo, Claudio D’Elia, Alessia Fernicola, Giovanni Cosenza De Lauro, Alessandra Pagliuca, Elio Sparano, Anna Schettini, Antonio Di Napoli, Alessandra Petrosino, Vincenzo Gallo, Stefania Ugatti, Flavio Sessa, Nadia Bassano, Mario Potolicchio, Anna Avagliano, Remo Della Corte, Pasqualina Argentino, Eleonora De Vitiis, Luigi (detto Gigi) Galdo D’Aragona (detto Galdo), Laura Marino, Americo Melfi, Giuseppe Granozio, Francesco Martines, Angelo Di Zenzo, Elio Ferrante, Francesco Migliaro, Ornella Parisi.

Salerno Democratica: Sara Petrone (capolista), Adalgiso (Detto Giso) Amendola (capolista), Mario Avossa, Vincenzo Conte, Maria Coralluzzo, Gea D’Amato, Pietro De Lisi, Raffaele Di Giuda, Carlo Di Somma, Daniela Filardi, Giovanni Filosa, Matteo Galileo, Fiorantonio Giordano, Giuseppe Gramazio, Achille Guglielmi, Antonio Leone, Lucia Lieto, Patrizia Longo , Gianfrancesco (Detto Gianfranco) Perotti, Ilaria Piscopo, Alessandro Quaranta, Daniela Romagnuolo, Anna Saviello, Vittorio Santomauro, Simona Libera Scocozza, Giuseppina (Detta Pina) Strada, Quirino Tedesco, Mara Verrengia.

Tre le liste a sostegno del candidato sindaco Armando Zambrano:

Zambrano sindaco: Enrico Indelli, Michele Carillo, Vittoria Cassioli, Christian Casola, Angela Maria Concilio, Carmela De Luca, Rossella Federico, Antonio Gaeta, Manuel Gatto, Oreste Giordano, Vincenzo Guariglia, Grazia Lamba, Fabio Mammone, Danilo Marzano, Alioune Ndiaye, Fabrizio Noschese, Annadora Novella, Mario Pizzolorusso, Antonella Rago, Emiliano Romano, Patrizia Santoro, Ylenia Truono, Alessio Volpe.

Salerno di tutti per Armando Zambrano sindaco: Giuseppina Abate, Valerio Bagnato, Silvio Antonio Maria Bussi, Michele Capano, Ulderico Capozzi, Giovanna Cibelli, Loredana Citro, Annalisa Coscia, Antonio D’Angelo. Rachele De Angelis, Aniello De Maio, Immacolata Di Domenico, Marco Di Fluri, Vincenzo Di Maio, Cinzia Di Martino, Simone D’Onofrio, Fabio Ferrantino, Nicola Giarmoleo, Pasquale Lomuscio, Anna Macrini, Antonio Maddalo, Raffaella Mammone, Luigi Milite, Alberto Montoro, Chiara Nigro, Salvatore Paci, Alessia Paravia, Fiammetta Pellegrino, Silvio Roberto, Maria Sammauro, Maria Immacolata Santoro, Francesco Vetromile.

Oltre in Azione: Donato Pessolano, Corrado Naddeo, Pietro Damiano Stasi, Giuseppe Ventura, Antonella Ambruso, Matteo Avella, Giovanna Barbato, Aurelio Barela, Annaluisa Buongiorno, Pierre De Filippo, Maria Rosaria Di Pace, Emilia Forlani, Lucia Guerrazzi, Filomena Iannella, Paolo Intennimeo, Fabio Milito Pagliara, Benedetta Moscariello, Angela Sabatino, Federica Saggese, Giuseppina Signorino, Marco Spagnulo, Serena Martilotta, Michelangelo Germano, Fulvia Fulco, Gerarda Barrella, Veronica Abbate, Ciro Buglione.

Per Salerno Migliore, candidato sindaco Alessandro Turchi, gli aspiranti consiglieri comunali sono: Annunziata Nicola, Autuori Daniela, Barberio Luisa, Caprioli Alfredo, Citro Angelo, Colecchia Bruno, Coppola Paola, Cuciniello Alessandra, De Cesare Domenico, D’Elia Vincenzina, De Martino Ferdinando, Falcone Maurizio, Guarini Alessandra, Iacovazzo Fabio, Liti Valerio, Niglio Andrea, Pellegrino Michele, Pepe Ezio, Rocciolo Ermelinda, Silvestri Gennaro, Tomeo Rossana, Vanacore Antonio.

Una lista anche per Elisabetta Barone, in campo con la sua Semplice Salerno: Serena Caracciolo, Rosanna Colucci, Ugo Concilio, Gianluca Costanzo, Antonio D’Amato, Giuseppe De Agostinis, Carmela De Angelis, Valerio De Nardo, Ida Del Forno, Francesco Di Costanzo, Giammarco Eletto, Francesca Fasolino, Sabrina Longo, Antonio Marino, Mara Marsico, Ilaria Martino, Antonio Montuori, Pasquale Occhinegro, Carla Orlando, Nicola Parisi, Luca Petrosino, Pasquale Pierri, Roberto Polzone, Bernardetta Russo, Antonio Santoro, Federico Tempesta, Alessandra Totoli, Stefania Troisi, Felice Vertullo, Maria Rosaria Vicinanza, Sara Zarone, Karim Zarrouk.

In campo anche Potere al Popolo con il candidato sindaco Antonio Pio De Felice: Bordino Paolo, Iorio Rosanna, Amendola Francesco, Calabrese Laura, Di Gennaro Pietro, Balsamo Dina, Parisi Ciro Rosario, Biroccino Roberta, Sacco Gianmarco, Marena Emanuela, Mari Michele, Mele Maila, Paciello Lorenzo, Romeo Anna, Ferraro Federico, Stiuso Lucia, Ragosa Gerardo, Fiore Laura, Infantile Onofrio, Onofrio Gessica, Tresca Massimiliano, De Vito Lucia, Cordone Domenico, Di Giulio Danilo.