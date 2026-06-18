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Salerno. Giro di prostituzione: sconto in Appello

  • Giugno 18, 2026
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Salerno. Giro di prostituzione: sconto in Appello

Salerno/Fisciano. Giro di prostituzione da Salerno a Fisciano con clienti che arrivavano da ogni angolo della provincia. Gli imputati, 5, avrebbero creato un vero e proprio affare con le lucciole tra il capoluogo, Pontecagnano, Battipaglia e la Valle dell’Irno. Secondo la Procura, si trattava di un’associazione finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sgominata a giugno scorso. Gli imputati hanno concordate le pene in Appello dopo le condanne per quasi 18 anni di reclusione stabilite dal gup Marilena Albarano del Tribunale di Salerno a marzo 2025 che parzialmente aveva accolto le istanze del pubblico ministero Gianpaolo Nuzzo. Per Armando Del Giorno dai 4 anni e 4 mesi di reclusione si va 3 anni e 4 mesi , dai 5 anni incassati in primo grado Pietro Schiavo concorda la pena con 3 anni e 10 mesi di reclusione mentre per gli altri 3 pene intorno ai 2 anni. Nel collegio difensivo tra gli altri, Giovanna Eliana Fiore e Luigi Gargiulo. L’indagine aveva portato lo scorso giugno all’esecuzione di cinque misure cautelari, sgominando tre gruppi accusati di gestire otto case d’appuntamento e due night club. Gli altri imputati, diciannove in totale, affronteranno invece il rito ordinario. Secondo la tesi della Procura, Del Giorno e Schiavo erano i promotori dell’associazione, mentre gli altri avevano ruoli specifici, tra cui la gestione degli immobili, la riscossione delle somme pagate dalle prostitute, la ricerca dei domicili da adibire al meretricio e la pubblicazione degli annunci su internet. Era persino coinvolto un autista che si occupava di spostare le donne nelle diverse abitazioni. Tariffe dai 50 ai cento euro a seconda delle esigenze sessuali della folta clientela. Sotto sequestro tra Salerno (Via De Greci) valle dell’Irno (Fisciano) e la litoranea tra Pontecagnano e Battipaglia (fino a Lido Lago dove c’era il night club) erano finiti 10 immobili. Con le pene concordate in Appello il processo si avvia alla conclusione.

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