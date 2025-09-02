Salerno, Giacomo si risveglia dal coma dopo incidente: raccolta fondi

Si è risvegliato dal coma Giacomo Ragone, 21 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto un mese fa in zona Torrione. Le sue condizioni si sono stabilizzate, ma il giovane non può più camminare e dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione.

La prima tappa sarà il trasferimento a Imola, in una struttura specializzata, dove riceverà cure e assistenza. Un periodo difficile anche per la famiglia, chiamata a sostenere spese di viaggio, alloggio e interventi di adeguamento della casa per renderla accessibile alla sedia a rotelle.

Per affrontare questi costi è stata avviata una raccolta fondi. L’appello è stato lanciato dalla zia, Jlenia Biancardi, che in una lettera ha chiesto il sostegno della comunità: “Ogni donazione, anche piccola, sarà fondamentale per garantire a Giacomo la possibilità di intraprendere il suo cammino di riabilitazione”.

La mobilitazione è già partita sui social, dove in molti stanno esprimendo vicinanza al giovane e alla sua famiglia.