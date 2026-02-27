Sangiuliano, il giudice sia giusto, indipendente e autonomo - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti
Bimbo trapiantato: Oppido, ‘il cuore era inglobato in blocco di ghiaccio’
Regione Campania, via libera al Bilancio di previsione 2026-2028
Salerno. 1° marzo assemblea pubblica per dire no al progetto per il Porticciolo
Ultimora Campania

Sangiuliano, il giudice sia giusto, indipendente e autonomo

  • Febbraio 27, 2026
  • 0
  • 148
  • 2 Min Read
Sangiuliano, il giudice sia giusto, indipendente e autonomo

“Io credo nel valore della magistratura perché l’amministrazione della giustizia è una delle espressioni più importanti di uno Stato e soprattutto di uno Stato di diritto”. E’ quanto ha affermato il capogruppo di Fratelli d’ItaIia alla Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, a margine dell’iniziativa “Questa volta il giudice sei tu”, promossa dal Comitato “Si Riforma” alla Stazione Marittima di Napoli. “Qui si tratta – secondo l’ex ministro della cultura – soltanto di creare un giudice che sia davvero giusto, indipendente ed autonomo. La terzietà è un principio che vige in grandi democrazie occidentali. E quindi si tratta di ragionare nel merito di questa proposta. Poi io credo nella sovranità popolare. Il voto è la più alta espressione della sovranità popolare. E’ il cittadino, cives dicevano i romani, il destinatario di diritti e di doveri, che esercita il proprio potere”. “Il governo – ha aggiunto Sangiuliano – gode di una maggioranza parlamentare solida e quindi completerà il suo iter, poi ci saranno probabilmente il prossimo anno nuove elezioni politiche, come è giusto che sia, ma non legherei le due cose assolutamente insieme”. Questa – ha ricordato il segretario della Commissione Giustizia del Senato, Sergio Rastrelli – è una battaglia vitale, non soltanto in via generale per questioni di civiltà giuridica o di assetto di sistema ma perché si sta giocando una partita che consentirà finalmente di delimitare i poteri dello Stato perché in questo momento c’è una invadenza intollerabile della magistratura politicizzata in scelte strategiche che riguardano l’economia, lo sviluppo tecnologico, l’ambiente, le politiche immigratorie, oltre che i diritti dei cittadini, sottraendoli alla politica”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013