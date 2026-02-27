Salerno. 1° marzo assemblea pubblica per dire no al progetto per il Porticciolo - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti
Bimbo trapiantato: Oppido, ‘il cuore era inglobato in blocco di ghiaccio’
Regione Campania, via libera al Bilancio di previsione 2026-2028
Salerno. 1° marzo assemblea pubblica per dire no al progetto per il Porticciolo
Salerno

Salerno. 1° marzo assemblea pubblica per dire no al progetto per il Porticciolo

  • Febbraio 27, 2026
  • 0
  • 211
  • 2 Min Read
Salerno. 1° marzo assemblea pubblica per dire no al progetto per il Porticciolo
E’ stata fissata per domenica primo marzo, alle ore 17, all’interno dell’area del Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno, un’assemblea pubblica – come riporta la pagina Facebook “Giù le mani dal Porticciolo” – per dire no al progetto di riqualificazione .
Una riqualificazione – si legge nel post sui social – restituisce spazi, li rende più fruibili, rafforza il rapporto tra quartiere e territorio.
Questo porto, così come è stato concepito, è un corpo estraneo: un innesto in un quartiere fortemente urbanizzato, al quale sottrae l’unico spazio di respiro: la piazza sul mare e le sue spiagge, pubbliche ed accessibili.
È un’infrastruttura che si chiude su se stessa, come un riccio.
I cosiddetti “spazi pubblici” promessi sono separati dal quartiere da una lunga e alta cortina di box auto che non apre il porto verso il quartiere ma lo isola, lo esclude, lo taglia fisicamente fuori con una cinta muraria.
La passeggiata non apre lo sguardo ma lo limita verso le banchine, i parcheggi e la diga foranea.
Il genius loci viene totalmente ignorato in favore di un negato dialogo con la città e rifiuto del suo contesto.
La narrazione di restituire spazio per tutti è fallace in partenza: ciò che promette accessibilità e continuità finisce per escludere il quartiere e alterarne l’identità.
“Le città devono essere luoghi di incontro, non di separazione.” – Renzo Piano. Qui, la barriera è reale“.
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017