Inghiotte male boccone mozzarella, muore soffocata

Una donna di 61 anni originaria di Benevento e’ morta oggi per soffocamento da cibo. E’ accaduto a Lentiscosa, frazione di Camerota, . La donna stava pranzando, quando probabilmente ha inghiottito male un boccone di mozzarella, impedendole di respirare. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per la 61enne non c’e’ stato nulla da fare.

