Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti

L’assoluzione di Laura Nargi è una notizia che ristabilisce la verità dei fatti e rende giustizia a una amministratrice che ha sempre operato con serietà, competenza e senso dello Stato”. Lo afferma Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vicepresidente nazionale Enti Locali, a proposito del procedimento giudiziario che ha visto coinvolto l’ex sindaco di Avellino. “Non ho mai avuto dubbi sulla correttezza del suo operato – prosegue Bicchielli – e ho sempre confidato nel lavoro della magistratura. La sentenza di oggi conferma la solidità di un percorso amministrativo improntato al rigore, alla trasparenza e alla responsabilità”. “Chi amministra territori complessi è quotidianamente esposto a pressioni e responsabilità significative – sottolinea Bicchielli -. Per questo è fondamentale mantenere equilibrio e rispetto nei giudizi, evitando processi mediatici che rischiano di colpire non solo le persone, ma anche la credibilità delle istituzioni”. “Laura Nargi ha dimostrato in questi anni qualità politiche e amministrative non comuni: capacità di ascolto, fermezza nelle decisioni, visione per la città. L’assoluzione rafforza la sua autorevolezza e rappresenta un segnale importante per tutti gli amministratori locali che operano con dedizione e onestà”, aggiunge Bicchielli. “Oggi – conclude – si chiude una pagina complessa con una pronuncia che conferma quanto molti di noi hanno sempre sostenuto. A Laura va il mio sostegno e l’augurio di continuare a mettere la propria esperienza al servizio della comunità”
