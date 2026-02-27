Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

“La scala abbattuta, ennesima illusione”: contro i ritardi sull’Arechi
A Casa Sanremo la “bellezza” di Visioni d’Arte…e non solo
Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti
Bimbo trapiantato: Oppido, ‘il cuore era inglobato in blocco di ghiaccio’
Attualità Campania

Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti

  • Febbraio 27, 2026
  • 0
  • 167
  • 2 Min Read
Bicchielli (Fi), assoluzione Nargi ristabilisce la verità dei fatti

L’assoluzione di Laura Nargi è una notizia che ristabilisce la verità dei fatti e rende giustizia a una amministratrice che ha sempre operato con serietà, competenza e senso dello Stato”. Lo afferma Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vicepresidente nazionale Enti Locali, a proposito del procedimento giudiziario che ha visto coinvolto l’ex sindaco di Avellino. “Non ho mai avuto dubbi sulla correttezza del suo operato – prosegue Bicchielli – e ho sempre confidato nel lavoro della magistratura. La sentenza di oggi conferma la solidità di un percorso amministrativo improntato al rigore, alla trasparenza e alla responsabilità”. “Chi amministra territori complessi è quotidianamente esposto a pressioni e responsabilità significative – sottolinea Bicchielli -. Per questo è fondamentale mantenere equilibrio e rispetto nei giudizi, evitando processi mediatici che rischiano di colpire non solo le persone, ma anche la credibilità delle istituzioni”. “Laura Nargi ha dimostrato in questi anni qualità politiche e amministrative non comuni: capacità di ascolto, fermezza nelle decisioni, visione per la città. L’assoluzione rafforza la sua autorevolezza e rappresenta un segnale importante per tutti gli amministratori locali che operano con dedizione e onestà”, aggiunge Bicchielli. “Oggi – conclude – si chiude una pagina complessa con una pronuncia che conferma quanto molti di noi hanno sempre sostenuto. A Laura va il mio sostegno e l’augurio di continuare a mettere la propria esperienza al servizio della comunità”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013