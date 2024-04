Salerno, furto all’istituto Focaccia: molti danni

Amara sorpresa ieri mattina per la dirigente scolastica dell’istituto Focaccia di Salerno. A poche ore dall’inizio delle lezioni, che prevedeva anche la tappa di “Non fare lo sbronzo, la vita ti aspetta”, iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Salerno per parlare di sicurezza, l’amara sorpresa: ignori durante la notte si sono introdotti all’interno della struttura scolastica portando via pc, materiale scolastico e il defibrillatore, distruggendo anche porte e alcuni uffici con danni per oltre seimila euro. Stando ad una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti a disattivare sia il sistema di allarme che la videosorveglianza agendo indisturbati. «Proprio questa notte il Focaccia è stato funestato da un vile atto compiuto da delinquenti, che si sono introdotti nella scuola e non solo hanno rubato computer, materiale scolastico e defibrillatore, ma con folle compiacimento vandalistico hanno sfondato porte, messo a soqquadro le carte della segreteria e della presidenza, disattivato il sistema di allarme e videosorveglianza, il che renderà ancora più complicato risalire agli autori di questo scempio – ha detto il primo cittadino – Io personalmente e l’amministrazione comunale abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza alla dirigente, ai docenti, al personale scolastico, agli studenti e abbiamo voluto tenere questa iniziativa, nonostante tutto, volendo affermare seppur simbolicamente che l’azione di qualche delinquente non ferma il tentativo educativo che la scuola conduce, anche con il supporto delle istituzioni». Rispetto al furto avvenuto ieri mattina ci sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato con il supporto degli agenti della sezione scientifica hanno effettuato tutti i rilievi utili per risalire ai responsabili.