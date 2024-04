Basilicata. Bardi rieletto Presidente staccando Marrese

Vito Bardi conquista il secondo mandato da presidente della Basilicata staccando lo sfidante Piero Marrese di un’abbondante percentuale a doppia cifra. Sono le 20 di lunedì quando il presidente appoggiato dal centrodestra, con Italia viva e Azione, dichiara la vittoria: “In attesa di un dato più vicino a quello definitivo – fa sapere tramite nota – si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione”.Lo spoglio procede a rilento, in cinque ore viene scrutinato un quarto delle sezioni, ma tanto basta al candidato lucano del centrodestra per avere la certezza della vittoria. E a stretto giro arriva la telefonata di congratulazioni dello sfidante e poi i complimenti dei leader a cominciare dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ringrazia “di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche”. “La vostra fiducia – aggiunge la premier – è il motore che ci spinge avanti ogni giorno”. Grande la soddisfazione di Forza Italia con il segretario e vicepremier Antonio Tajani che esulta sui social: “Ha vinto il candidato di Forza Italia.Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni”.L’affluenza è in calo e non raggiunge la metà degli aventi diritto (49,8%). Alle 2 del mattino, a spoglio pressoché ultimato (672 sezioni su 682), il conteggio dei voti dice 56,51% per il governatore uscente contro 42,3% per Marrese, Fratelli d’Italia raggiunge il 17,27% ed è primo partito nella Regione, seguita dal Pd al 14% e da Forza Italia al 13%, mentre il M5S si ferma intorno al 7,6%.Nel centrodestra il commento più freddo arriva dalla Lega che finisce con il 7,73%, appena sopra Azione, al 7,57%. Fonti del Carroccio si limitano a parlare di un “ennesimo largo successo del centrodestra unito”, mentre Carlo Calenda assicura di non avere “nessun senso di colpa” per aver fatto vincere il centrodestra in Basilicata e si toglie un sassolino dalla scarpa: “Noi siamo un partito repubblicano – afferma intervistato su Rete4 – poi in Basilicata la questione non c’è posta proprio perché c’è stato il veto di Conte nei nostri confronti e Bardi ha ben governato ed è un moderato e un popolare europeista”. Dal canto suo il leader di Italia viva Matteo Renzi esprime “grande soddisfazione” e ricorda di essere stato “il primo a sostenere Vito Bardi anche in virtù di un’antica amicizia”.