Europee. M5S, Conte punta su Sibilio e Tridico

Il Movimento 5 stelle ha convocato per il 26 aprile, dalle 10 alle 22, l’assemblea degli iscritti mediante consultazione in rete per votare la proposta di integrazione delle liste di candidati alle europee. Ad annunciarlo è il presidente M5S Giuseppe Conte in un messaggio indirizzato agli iscritti nel quale comunica che «le liste di candidati composte a seguito delle votazioni delle autocandidature da parte degli iscritti, saranno integrate mediante l’inserimento, anche in posizioni prioritarie, dei tre europarlamentari uscenti, Maria Angela Danzì, Mario Furore e Sabrina Pignedoli, che hanno ricoperto il loro incarico con disciplina e onore e di un ristretto numero di personalità che, in ragione delle competenze ed esperienze maturate nei loro rispettivi campi di interesse, ci garantiscono un valore aggiunto che potrà tornarci utile per potenziare la nostra azione politica europea».Tra i nomi selezionati individuati dall’ex presidente del Consiglio, oggi a capo dei pentastellati, ci sono per la circoscrizione Nord – Est: nUgo Biggeri, rappresentante per l’Europa della Gabv.org (rete mondiale di banche sostenibili), professore a contratto in “Finanza etica e microcredito per lo sviluppo” – Università di Firenze: fondatore e già presidente di Banca Etica; Martina Pluda, Giurista specializzata nella tutela dei diritti degli animali, Direttrice per l’Italia di Humane Society International, organizzazione internazionale per la tutela giuridica degli animali e della biodiversità. Per la Circoscrizione Centro: Carolina Morace Avvocata, commentatrice televisiva, già allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana. Per la Circoscrizione Sud: Pasquale Tridico, Professore ordinario di “Politica economica” – Università Roma Tre; già Presidente dell’Inps; Maurizio Sibilio, Professore ordinario di “Didattica generale e pedagogia speciale” nonché Prorettore dell’Università degli Studi di Salerno. Per la Circoscrizione Isole: Giuseppe Antoci, Presidente onorario Fondazione Caponnetto; già Presidente del Parco dei Nebrodi; Cinzia Pilo, Professoressa a contratto nel Master in “Market access” dell’Università Bicocca di Milano e di “Leadership responsabile” nel Master in “Patients advocacy” dell’Università di Pavia; manager in organismi profit e non profit di livello internazionale; attivamente impegnata in progetti di responsabilità sociale e scrittrice. Ad aver presentato l’autocandidatura per la corsa al Parlamento Europeo anche l’ex senatrice Felicia Gaudiano che sperava di essere nella terna dei nomi individuata da Conte, magari in posizione privilegiata per garantirsi la vittoria. er.no