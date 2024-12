Salerno, Ferrara nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello

Giuseppe Capoccia è il nuovo procuratore di Lecce. La sua nomina è stata votata dal plenum del Csm a maggioranza, con 6 astensioni. Sempre a maggioranza (con due astensioni) è stato votata la nomina di Domenica Motta alla presidenza della Corte di Appello di Caltanissetta. All’unanimità, invece, le votazioni del plenum per Carlo Errico come nuovo presidente di Sezione della Corte di Appello di Lecce, per Vincenzo Ferrara come nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Salerno – settore penale – e per Giovanna De Scisciolo come nuovo Presidente di Sezione della Corte di Appello di Bari.