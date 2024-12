Scafati, varata la nuova Giunta

Scafati. Nuova Giunta a Palazzo Mayer dopo la crisi rientrata in meno di 24 ore: deleghe a 4 assessori rispetto ai 7 precedenti. Non ci sono i nomi di Giuseppe Zimarra (candidato con Azzurri), ex delegato alla Scuola e ai lavori pubblici, non c’è Angelo Matrone (Forza Italia) al quale nel giugno dello scorso gli fu conferito l’incarico di sicurezza stradale, Innovazione tecnologica, fiume Sarno, Protezione civile e Politiche giovanili e non c’è neanche Annamaria Federico (lista della Lega e moglie di Filippo Quartucci assessore con Salvati)) alla quale prima dell’estate all’atto della presentazione dell’ultima Giunti furono conferite le deleghe alla Polizia Municipale, organizzazione e programmazione di attività di sensibilizzazione e Ciclo integrato dei rifiuti. La nuova Giunta che andrà a formare, e che necessita di ulteriori amministratori essendone solo 4 con ulteriori deleghe assegnate, è composta da Teresa Formisano, Vice Sindaco, Politiche sociali, Grandi eventi, Personale E Polizia Municipale. Quindi Diego Chirico al Bilancio, Tributi, Piano Parcheggi, Avvocatura e Contenzioso, Partecipate e Patrimonio comunale. Antonella Di Palma a Cultura, Biblioteca, Sanità, Pubblica Istruzione, Fiume Sarno, Protezione civile e Politiche giovanili. E infine Giovanni Di Palma Lavori pubblici, Sport, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Verde Pubblico, Innovazione Tecnologica e Valorizzazione delle attività commerciali. “Ho chiesto agli assessori dimissionari, insieme al sottoscritto, ed eletti alle ultime elezioni amministrative di ritornare in carica perché abbiamo bisogno di lavorare”, dice il primo cittadino di Scafati Pasquale Aliberti. Il quale aggiunge. “Avevamo detto che ci sarebbe stata una rimodulazione all’inizio del mandato, su questi temi preferisco il confronto e che le indicazioni vengano condivise. Parliamo di incarichi fiduciari e di natura politica”. In conclusione: “Per completare la Giunta avremo tempo. Auspico la collaborazione da parte di tutti consiglieri e assessori nell’interesse della città”. Una nuova Giunta, quindi, in vista del Natale per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 400mila euro per gli eventi delle feste: ci saranno la Band Slf il 3 gennaio alle 23 in piazza Vittorio Veneto nell’ambito della Notte Bianca, Raf il 3 gennaio alle 21,30 al cavalcavia Longobardi e Riccardo Fogli in piazza Vittorio Veneto alle 22 del 22 dicembre (per questi tre artisti si spenderanno 130mila euro). Intanto Aliberti, convocato dal Governatore De Luca, ieri ha partecipato al tavolo organizzato con i sindaci delle città medie per il coordinamento e la realizzazione dei Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius) promossi dalla Regione e proposti dalle Autorità Urbane.