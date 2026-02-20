Salerno. Fauceglia, candidiamo Paola Adinolfi

«Perché non candidare la prof.ssa Paola Adinolfi? Professoressa universitaria e studiosa apprezzata, sorella di un noto esponente salernitano del mondo cattolico, moglie del prof. Francesco Fasolino, uomo da sempre di destra tanto da essere stato nominato da Cirielli direttore generale della Provincia». La proposta arriva, attraverso i social, da Giuseppe Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno che, ancora una volta, accende i riflettori sulle prossime elezioni amministrative nella città capoluogo. Fauceglia, docente universitario, non risparmia attacchi a Fratelli d’Italia, partito che dovrebbe esprimere il nome del candidato sindaco nella città di Salerno. «Se il candidato Sindaco di Salerno spetta, come ogni volta e con i risultati a tutti noti, a Fratelli d’Italia, chiederei di non insistere su autocandidature o su candidati che ostentano nei post una certa nostalgia culturale del ventennio o periodo ante svolta di Fiuggi, resterebbe difficilmente digeribile da un elettorato di centro, moderato e liberale – ha detto ancora – Ai disorientati alleati vorrei dare un suggerimento: buona esperienza amministrativa essendo stata l’artefice del c.d. salva città a Salerno, al tempo della prima giunta Napoli in cui era stata indicata come assessore tecnico esterno. Sarebbe un buon segnale per Fratelli d’Italia che dimostrerebbe cosi un sano interesse per Salerno, in uno al superamento di una (ma non credo, anche se dà molta ritenuta) contiguità tra ambienti politici opposti ma convergenti negli interessi finali. Ciò darebbe speranza al centro destra tutto, che potrebbe intorno a Paola Adinolfi costruire un bel progetto per la città. Se davvero tenete a Salerno, pensateci……se potete». Solo nei giorni scorsi, il coordinatore cittadino azzurro ha attaccato pubblicamente il notaio Roberto Orlando, oggi tra i nomi presenti sul tavolo delle trattative.