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Salerno, dopo il frigorifero abbandona anche un asse da stiro:

  • Settembre 5, 2026
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Era già stato individuato dopo aver abbandonato un frigorifero in un vicolo del Centro storico di Salerno. A distanza di pochi giorni, lo stesso cittadino sarebbe stato nuovamente ripreso mentre depositava abusivamente un asse da stiro nel medesimo punto.

A mostrare le nuove immagini è stato il sindaco Vincenzo De Luca, durante il consueto appuntamento social del venerdì. Questa volta l’uomo è stato immortalato di spalle da una delle telecamere trappola installate per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.

Gli agenti del Nucleo operativo sicurezza della Polizia municipale hanno effettuato una verifica con Salerno Pulita per accertare l’eventuale prenotazione del servizio gratuito di ritiro degli ingombranti. La società avrebbe confermato che non risultava alcuna richiesta.

Per l’abbandono dell’asse da stiro sarà applicata una sanzione di 500 euro, mentre per il precedente episodio del frigorifero era già scattata una denuncia penale.

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