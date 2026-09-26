Sarno, omicidio panettiere, negato il rito abbreviato:

Niente rito abbreviato per Andrea Sirica, il 34enne accusato dell’omicidio di Gaetano Russo, per il quale la Procura contesta anche l’aggravante della crudeltà. Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dalla difesa durante l’udienza preliminare.

Il procedimento proseguirà quindi davanti alla Corte d’Assise di Salerno, dove la prima udienza è stata fissata per il prossimo mese di ottobre. Saranno i giudici della Corte a entrare nel merito dell’accusa e a stabilire gli ulteriori sviluppi processuali.

La difesa aveva chiesto di poter accedere al rito abbreviato, procedimento che, in caso di condanna, prevede ordinariamente la riduzione di un terzo della pena. La richiesta, tuttavia, non è stata accolta dal giudice dell’udienza preliminare.

In precedenza, la Procura di Nocera Inferiore aveva ottenuto per il 34enne il giudizio immediato, facendo così proseguire il procedimento verso la fase dibattimentale.

A ottobre la decisione sulle parti civili

Tra i primi passaggi che dovranno essere affrontati dalla Corte d’Assise di Salerno ci sarà anche l’ammissione delle eventuali parti civili.

Tra le richieste figura quella del Comune di Sarno, che ha manifestato l’intenzione di costituirsi nel procedimento chiedendo il riconoscimento di un danno d’immagine.

La vicenda giudiziaria entrerà dunque nel vivo a ottobre, con l’apertura del processo a carico di Sirica. Le accuse contestate all’imputato dovranno ora essere sottoposte al contraddittorio delle parti nel corso del dibattimento.