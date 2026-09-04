Incidente sull’A16, nello schianto muore il 50enne ebolitano Dario Viscido

È Dario Viscido, 50 anni, originario di Eboli, la vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida di un furgone che, all’interno della galleria Montemiletto, si è schiantato violentemente contro due mezzi pesanti fermi sulla carreggiata.

Un primo tir, che trasportava pomodori, avrebbe accusato un’improvvisa avaria, rendendo necessaria la sosta nella galleria. Poco dopo, il conducente di un secondo mezzo pesante si sarebbe fermato per prestare aiuto al collega.

Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto il furgone guidato dal 50enne ebolitano, finendo contro i due tir. L’impatto è stato devastante: Dario Viscido è rimasto schiacciato tra le lamiere del veicolo.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Gli agenti stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.