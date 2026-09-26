Battipaglia, incidente sulla rampa dell’autostrada: muore 31enne di Eboli

Tragedia nel pomeriggio a Battipaglia, dove un incidente stradale mortale ha provocato la morte di un ragazzo di 31 anni, originario di Eboli. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16, sulla rampa di accesso all’autostrada.

Per cause ancora da accertare, una moto e un’auto sono entrate in collisione. L’impatto è stato particolarmente violento e per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VoPI e della Croce Verde, ma ogni tentativo di prestare assistenza si è rivelato inutile.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.