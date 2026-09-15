Salerno, domani la pensilina al carcere di Fuorni: al via anche la demolizione dell’ex Doro

Una nuova pensilina per i familiari dei detenuti e, subito dopo, l’avvio della demolizione dell’ex fabbrica Doro. È in programma domani mattina, mercoledì 16 settembre, un doppio intervento nell’area di Fuorni, destinato a modificare il volto della zona in prossimità della Casa Circondariale di Salerno.

La cerimonia di inaugurazione della nuova struttura è fissata alle ore 10. Prevista la partecipazione del sindaco Vincenzo De Luca.

Una pensilina al servizio dei familiari

La struttura è stata realizzata nei pressi dell’ingresso del carcere di Fuorni e nasce soprattutto per offrire un punto di attesa più adeguato ai familiari delle persone detenute che si recano in visita all’interno dell’istituto.

La pensilina è dotata di una struttura in alluminio, vetrate antisfondamento e cinque panchine, con l’obiettivo di garantire maggiore comfort e sicurezza a chi deve attendere prima di accedere alla struttura penitenziaria.

Dopo l’inaugurazione parte la demolizione dell’ex Doro

Terminata la cerimonia, è previsto l’avvio delle operazioni per la demolizione della vicina ex fabbrica Doro, situata lungo la Statale 18, all’altezza della chiesa parrocchiale di Fuorni.

L’abbattimento dell’ex complesso industriale rappresenta il primo passo per il recupero di una vasta area pubblica, destinata a una nuova funzione urbana.

Secondo il programma, gli spazi liberati saranno utilizzati per la realizzazione di parcheggi, interventi di arredo urbano e servizi a disposizione della zona.

Un intervento che punta quindi non soltanto alla rimozione di una struttura ormai dismessa, ma alla riqualificazione complessiva dell’area di Fuorni, attraverso il recupero di nuovi spazi destinati alla collettività.