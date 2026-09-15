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Salernitana, tutti confermati

  • Settembre 15, 2026
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Salernitana, tutti confermati

Barletta (3-4-2-1): Matosevic; Rossoni, Bizzotto, Marini; Coccia, Franco, Voca, Laringe; Partipilo, Da Silva; Ferrante. Allenatore: Paci.

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. Allenatore: Cosmi.

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