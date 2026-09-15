Salernitana, a Barletta per fare punti

di Marco De Martino

SALERNO – Dare continuità al successo ottenuto contro il Potenza per confermare i segnali di crescita e iniziare a risalire la classifica. La Salernitana torna in campo questa sera al Puttilli, dove affronterà la matricola terribile Barletta, con l’obiettivo di proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime due uscite. Una sfida tutt’altro che semplice per i granata, chiamati a misurarsi con una formazione neopromossa ma già capace di mettere in mostra qualità e ambizioni importanti. Serse Cosmi, del resto, non sembra intenzionato a cambiare la rotta. Il tecnico granata darà ancora fiducia alle certezze costruite nelle ultime partite. Nonostante il tour de force imposto dalle tre gare in una settimana, si ripartirà dunque dal 4-4-2 e, soprattutto, dagli stessi uomini che hanno contribuito al rilancio della squadra. A protezione di Galeotti ci saranno ancora una volta Llano sulla corsia di destra e Anastasio su quella mancina. Al centro della retroguardia spazio alla coppia formata da Pieraccini e Celiento, chiamata a confermare le ottime cose mostrate all’Arechi contro il Potenza. Una linea difensiva che ha dato risposte positive e che Cosmi intende riproporre anche in una trasferta che presenta diverse insidie. Conferme anche in mezzo al campo. Achik e Villa saranno ancora gli stantuffi esterni, con Tascone e Vitale incaricati di presidiare la zona nevralgica. L’obiettivo sarà quello di garantire equilibrio e intensità, due caratteristiche sulle quali il tecnico ha insistito fin dal suo arrivo e che rappresentano una delle chiavi per affrontare una squadra come il Barletta. In avanti, inevitabile la conferma della coppia composta da D’Ursi e La Gumina. I due attaccanti hanno lasciato il segno contro il Potenza non soltanto per i gol e gli assist messi a referto, ma anche per un’intesa che è apparsa già ben collaudata. Movimenti, scambi e capacità di dialogare hanno offerto indicazioni confortanti a Cosmi, che sembra intenzionato a puntare ancora su di loro. Per la terza volta consecutiva, dunque, Facundo Lescano dovrebbe partire dalla panchina. Una scelta che non sembra destinata a creare particolari drammi all’interno del gruppo. L’argentino dovrà attendere il proprio momento, esattamente come accaduto qualche mese fa con Franco Ferrari. Anche in quel caso Cosmi optò per una gestione graduale dell’attaccante e la scelta finì per pagare, con El Loco protagonista del finale di stagione e autore di gol pesanti. Un precedente che può rappresentare una garanzia anche per Lescano, chiamato a farsi trovare pronto quando arriverà la sua occasione. A Barletta, intanto, la Salernitana non sarà sola. Quello di questa sera sarà il primo vero esodo stagionale dei tifosi granata: saranno quasi 1.500 i sostenitori salernitani presenti sugli spalti del Puttilli per spingere la squadra di Cosmi. Un appuntamento importante anche sugli spalti, dove si rinnoverà lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Un clima di festa che farà da cornice a una partita nella quale, però, in campo non ci saranno regali. Per la Salernitana sarà un altro esame importante, con l’obiettivo di proseguire quel percorso di risalita che, dopo un avvio complicato, è appena cominciato.