Morra (Anci Campania), 'il Pnrr non è punto di arrivo ma di partenza' - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, tutti confermati
Piano anti Lotito, perquisiti i vertici della Banca del Fucino
Legge elettorale, ok del Senato e bagarre in Aula
Incendi in Costiera Amalfitana e Sorrentina, in campo anche la Regione
Attualità

Morra (Anci Campania), ‘il Pnrr non è punto di arrivo ma di partenza’

  • Settembre 15, 2026
  • 0
  • 94
  • 2 Min Read
Morra (Anci Campania), ‘il Pnrr non è punto di arrivo ma di partenza’

Un’importante iniziativa a conclusione del percorso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”. Cosi Francesco Morra, Presidente Anci Campania a margine dell’incontro al centro dell’incontro “La trasformazione digitale dei Comuni dopo il Pnrr. Strategie ed esperienze per continuare ad innovare” “La tappa conclusiva del roadshow promosso da Anci – ha detto – ha registrato una grande partecipazione e ha rappresentato un’importante occasione di confronto con le amministrazioni locali e, soprattutto, con la comunità dei sindaci. Un momento utile per fare il punto sul lavoro realizzato in questi anni, sui risultati raggiunti nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e sulle sfide che ci attendono”. “Il Pnrr, però, non può essere considerato un punto di arrivo. Deve rappresentare un punto di partenza. La vera sfida comincia adesso: mettere pienamente a frutto gli interventi e gli investimenti realizzati, in particolare nel settore digitale, e trasformarli in servizi più efficienti, semplici e accessibili per i cittadini e le imprese e in nuove opportunità per i territori” ha aggiunto. “Occorre consolidare quanto è stato fatto e accompagnare i Comuni anche nella fase successiva al Pnrr, perché l’innovazione produca effetti concreti e duraturi nella vita delle comunità”, ha concluso.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013