Morra (Anci Campania), ‘il Pnrr non è punto di arrivo ma di partenza’

Un’importante iniziativa a conclusione del percorso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”. Cosi Francesco Morra, Presidente Anci Campania a margine dell’incontro al centro dell’incontro “La trasformazione digitale dei Comuni dopo il Pnrr. Strategie ed esperienze per continuare ad innovare” “La tappa conclusiva del roadshow promosso da Anci – ha detto – ha registrato una grande partecipazione e ha rappresentato un’importante occasione di confronto con le amministrazioni locali e, soprattutto, con la comunità dei sindaci. Un momento utile per fare il punto sul lavoro realizzato in questi anni, sui risultati raggiunti nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e sulle sfide che ci attendono”. “Il Pnrr, però, non può essere considerato un punto di arrivo. Deve rappresentare un punto di partenza. La vera sfida comincia adesso: mettere pienamente a frutto gli interventi e gli investimenti realizzati, in particolare nel settore digitale, e trasformarli in servizi più efficienti, semplici e accessibili per i cittadini e le imprese e in nuove opportunità per i territori” ha aggiunto. “Occorre consolidare quanto è stato fatto e accompagnare i Comuni anche nella fase successiva al Pnrr, perché l’innovazione produca effetti concreti e duraturi nella vita delle comunità”, ha concluso.