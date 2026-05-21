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Salerno, domani Cesa per sostenere Zambrano

  • Maggio 21, 2026
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Salerno, domani Cesa per sostenere Zambrano

Si terrà domani, venerdì 22 maggio, alle ore 16,30 presso la Galleria Capitol di Salerno (corso Vittorio Emanuele 193), la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale dell’Udc per il Comune di Salerno con la partecipazione dell’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale del partito. A seguire, alle ore 17, il candidato sindaco di Salerno, Armando Zambrano, insieme ai candidati consiglieri comunali, sarà presente in piazza Portanova per un saluto agli elettori e per la chiusura ufficiale della campagna elettorale.

A sottolineare il significato politico dell’appuntamento è il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, Mario Polichetti, che evidenzia la centralità della fase finale della campagna elettorale: «Siamo arrivati a un momento decisivo – ha dichiarato – in cui il lavoro svolto in queste settimane trova sintesi nel confronto diretto con gli elettori. La sanità, il diritto alla cura e la vicinanza concreta alle persone sono stati temi centrali del nostro impegno, e continueranno a esserlo anche dopo il voto. L’Udc si presenta con una squadra seria, radicata e competente, capace di dare risposte reali ai bisogni del territorio. Chiudiamo questa campagna con entusiasmo ma soprattutto con la consapevolezza di aver ascoltato i cittadini e di aver costruito proposte concrete per Salerno e la sua provincia. Chiedo agli elettori salernitani uno sforzo per poterci liberare politicamente di Vincenzo De Luca».

Sulla stessa linea il commissario provinciale dell’Udc a Salerno, Roberto Lambiase, che richiama l’importanza della presenza sul territorio: «Questa chiusura non è un punto di arrivo, ma un passaggio importante di un percorso politico che ha riportato l’Udc tra la gente. Abbiamo lavorato con impegno, costruendo una proposta credibile e coerente. La partecipazione del segretario nazionale Lorenzo Cesa e la presenza del candidato sindaco Armando Zambrano testimoniano la compattezza e la serietà del nostro progetto politico per Salerno. Ora è il momento di rivolgerci con ancora più forza agli elettori e chiedere fiducia per continuare questo lavoro».

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