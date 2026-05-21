Salernitana Brescia alle ore 21

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle semifinali playoff di Serie C: Salernitana–Union Brescia si giocherà domenica 24 maggio alle ore 21 allo stadio Arechi, con diretta su Rai Sport. L’altra semifinale d’andata tra Ascoli e Catania è invece in programma alle ore 20.

Per la sfida di ritorno, in calendario mercoledì 28 maggio, orari invertiti: Union Brescia-Salernitana si disputerà alle 20, mentre Catania-Ascoli inizierà alle 21, entrambe trasmesse sempre su Rai Sport.

Definite anche le date della finale playoff: andata martedì 2 giugno alle 21.15, ritorno domenica 7 giugno alle 18.