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Salernitana Brescia alle ore 21

  • Maggio 21, 2026
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Salernitana Brescia alle ore 21

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle semifinali playoff di Serie C: SalernitanaUnion Brescia si giocherà domenica 24 maggio alle ore 21 allo stadio Arechi, con diretta su Rai Sport. L’altra semifinale d’andata tra Ascoli e Catania è invece in programma alle ore 20.

Per la sfida di ritorno, in calendario mercoledì 28 maggio, orari invertiti: Union Brescia-Salernitana si disputerà alle 20, mentre Catania-Ascoli inizierà alle 21, entrambe trasmesse sempre su Rai Sport.

Definite anche le date della finale playoff: andata martedì 2 giugno alle 21.15, ritorno domenica 7 giugno alle 18.

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