Salerno, decesso al Ruggi: la direzione ospedaliera chiarisce

In merito al decesso di una donna di 69 anni avvenuto presso l’ospedale Ruggi di Salerno, dopo un intervento chirurgico nel reparto di Ginecologia, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, guidata dal manager Ciro Verdoliva, fa chiarezza sulla vicenda.

Secondo quanto riferito, dalle verifiche effettuate dalla direzione medica di presidio non risultano notifiche di sequestro della salma né della cartella clinica, né tramite PEC né tramite mail ufficiale della DMP. Inoltre, la Medicina Legale e la Tanatologia confermano che non risulta alcun sequestro della salma e che tutte le procedure per le esequie sono state regolarmente completate.

La direzione ospedaliera sottolinea che le verifiche interne non hanno evidenziato alcuna irregolarità e che le procedure standard sono state rispettate.