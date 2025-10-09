Salerno, De Luca ‘tuona’ contro il Comune: Piazza Bolognini, via le panchine - Le Cronache Ultimora
Tar sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri
Il Generale Masciulli in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano
Arriva al Sistina Chapiteau ‘Moulin Rouge! Il Musical’ diretto da Massimo Piparo
  • Ottobre 9, 2025
Abbiamo un problema sicurezza che è diventato serio. Bisogna tornare nei quartieri, a cominciare da me». Parole dure, quelle pronunciate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Palazzo di Città per la presentazione della stagione musicale del Teatro Verdi.

Il sopralluogo annunciato

De Luca ha annunciato un imminente sopralluogo in piazzetta Bolognini, luogo simbolo del degrado urbano:
«Non è possibile avere un accampamento lì – ha detto –. Andrò di persona a sollecitare gli uffici comunali a illuminare l’area. Se necessario, elimineremo anche una o due panchine. Il centro storico è diventato un bordello: aree occupate abusivamente da esercizi commerciali, tavoli e sedie ovunque, musica a tutto volume e caos fino a tardi. Livelli di cafoneria ai massimi».

L’attacco al Comune

Il governatore non ha risparmiato critiche all’attuale amministrazione comunale, accusata di aver perso il controllo del territorio e di non aver saputo garantire ordine e decoro. «Bisogna tornare ad essere quella città dove soprattutto le donne potevano passeggiare per strada fino alle tre di notte senza avere problemi», ha aggiunto De Luca, richiamando il modello di sicurezza urbana che caratterizzò i suoi anni da sindaco.

