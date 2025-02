Salerno. Credendino al liceo Tasso

“Il ruolo dell’economia nella nostra società, i processi di trasformazione della attualità. Fondi di investimento, economia globale. Il ruolo delle Fondazioni e le sfide per affrontare la partita della povertà educativa. Le grandi opportunità che la Carisal mette in campo per il territorio e la cultura. Sono solo alcuni degli aspetti affrontati. Così Mimmo Credendino Presidente della Fondazione Carisal nell’Aula Magna del Liceo Torquato Tasso di Salerno per il Ciclo di Lezioni di ‘Conoscere la Borsa’. “Complimenti agli studenti che hanno seguito con attenzione, complimenti ai docenti ed alla dirigente scolastica.E’questa – ha aggiunto Credendino – la Scuola più bella, quella che legge la società, che si apre, che vive la modernità e ‘forma futuro’. Così crescono i territori”. All’incontro il dottore Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud Banca Etica con “Pillole di economia e finanza”. Ha introdotto l’evento la Dirigente scolastica, Professoressa Ida Lenza. Sono intervenuti, altresì, il Vice Presidente della Fondazione Carisal, Michele Buonomo, la professoressa Antonella De Notaris e la responsabile del Progetto Conoscere la Borsa della Fondazione Carisal, dott ssa Giovanna Tafuri. Al termine del dibattito e delle domande da parte degli studenti, le conclusioni della Vicepreside Mariagrazia Crapis.