Wlodarczyk , CT Polonia a Salerno per osservarlo

Szymon Wlodarczyk sotto osservazione. Il commissario tecnico della Polonia Under 21, Adam Majewski, era presente ieri all’Arechi per assistere all’allenamento della Salernitana e valutare da vicino l’attaccante classe 2003.la Polonia U21 si prepara per l’amichevole contro l’Ucraina il 25 marzo, in vista dell’Europeo di categoria a giugno. Majewski vuole capire se può ancora contare su Wlodarczyk o se le sue difficoltà in Italia rischiano di compromettere la convocazione.