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Salerno

Salerno Container Terminal, consegnata seconda gru elettrica da 6,5 milioni di euro

  • Settembre 25, 2026
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Salerno Container Terminal, consegnata seconda gru elettrica da 6,5 milioni di euro
Sbarcata a Salerno nel fine settimana dalla nave Klabenbark una nuova gru elettrica per contenitori Gottwald-Konecranes per Salerno Container Terminal Spa, a soli 10 mesi di distanza dalla consegna di una macchina analoga, sempre elettrica.
E’ la gru di banchina n. 7 ad entrare in esercizio nel terminal salernitano con capacità di operare grandi navi larghe fino a 22 file di contenitori in coperta.
Il nuovo investimento di 6,5 milioni di euro porta ad oltre 38 milioni gli investimenti finalizzati da Salerno Container Terminal negli ultimi 18 mesi, con un completo up grading di capacità e performance operative della infrastruttura, allo scopo di mantenere alto il livello di competitività dello scalo. Continua a segnare il segno più il traffico dei contenitori con una crescita complessiva del 4,3% nei primi otto mesi dell’anno, che vede l’export incrementare del 3,4 % e l’import del 16,6%, mentre decresce la movimentazione di contenitori vuoti, grazie ad un sempre più ampio bilanciamento dei contenitori pieni tra i flussi in entrata e quelli in uscita a maggiore valore aggiunto.
L’area principale dell’esportazione rimane il Nord America (Canada e Usa) seguita dal Nord Europa dalle aree mediterranee. “Prosegue il nostro percorso di potenziamento delle capacità operative di Salerno Container Terminal – dichiara il presidente Agostino Gallozzi – secondo una strategia orientata alla conversione energetica con macchine portuali alimentate elettricamente, con l’obiettivo di giungere nel giro di pochi anni ad un terminal completamente ad emissioni zero. Di pari passo con la elettrificazione delle banchine (coldironing), tutto ciò porterà, in tempi brevi, al totale abbattimento di emissioni e rumori, sia di navi che di movimentazioni portuali, allo scopo di rendere compatibili gli importanti obiettivi di crescita economica ed occupazionale con le giuste aspettative di qualità ambientale che noi tutti, come cittadini, pretendiamo.
Prima dell’estate abbiamo anche acquisito le aree a San Mango per la realizzazione di un importante centro retro portuale, dove trasferire parte delle funzioni del porto ed interamente quelle attualmente localizzate nella zona industriale di Salerno. Cresce ancora l’occupazione del nostro gruppo, con 47 nuove assunzioni effettuate dall’inizio dell’anno. E aumenta l’occupazione nell’intero porto commerciale: 10.000 nuovi addetti“.
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