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Maraio (Avanti Psi), legge elettorale una porcheria, follia sulle firme

  • Settembre 25, 2026
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Maraio (Avanti Psi), legge elettorale una porcheria, follia sulle firme

“La Camera si appresta a votare una legge elettorale che è una porcheria sotto diversi aspetti. Sulla raccolta delle firme siamo di fronte a una vera follia, una norma che riteniamo incostituzionale perché introduce differenze ingiustificabili tra le forze politiche e rischia concretamente di impedire ad alcune di partecipare alle elezioni”. Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi a margine della festa dell’Unita’ in Campania. “Stiamo studiando tutte le soluzioni tecniche, politiche e giuridiche per superare questo ostacolo e garantire il diritto alla partecipazione e il pluralismo. Le regole elettorali dovrebbero consentire ai cittadini di scegliere, non servire a decidere preventivamente chi può entrare in campo e chi deve restarne fuori”. “Sulle alleanze – aggiunge Maraio – l’obiettivo di Avanti Psi resta quello che abbiamo indicato da tempo: costruire nel centrosinistra un’area del riformismo, dei civici e degli europeisti. Uno spazio politico aperto, capace di mettere insieme esperienze e sensibilità diverse, senza annessioni e senza protagonismi. Serve unire e allargare, non mettere bandierine”.

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