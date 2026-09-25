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Ambulanza guasta, neonato salvato da ‘staffetta’ interregionale

  • Settembre 25, 2026
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Ambulanza guasta, neonato salvato da ‘staffetta’ interregionale

Un neonato cardiopatico grave, proveniente dall’Azienda ospedaliera di Cosenza e diretto all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per un delicato intervento chirurgico salvavita, è stato trasportato in tempo grazie a una staffetta interregionale coordinata dal servizio Sten (Servizio di trasporto di emergenza neonatale) del Ruggi di Salerno. Il trasferimento ha rischiato di subire un ritardo a causa di un guasto meccanico all’ambulanza che stava effettuando il trasporto. Ricevuta la segnalazione, l’equipe Sten dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, insieme all’equipe medica neonatologica dell’Azienda ospedaliera di Caserta, si è immediatamente attivata. Il neonato, giunto al Ruggi da Cosenza, è stato messo in sicurezza e trasferito rapidamente a Roma, consentendo ai chirurghi del Bambino Gesù di procedere con l’intervento nei tempi previsti. “La nostra equipe ha agito con la tempestività e la professionalità che da sempre contraddistinguono il servizio Sten”, sottolinea Graziella Corbo, responsabile della Terapia intensiva neonatale del Ruggi. “Questo episodio dimostra che la rete del servizio di trasporto in emergenza neonatale è perfettamente integrata e risponde alle esigenze dei neonati nei tempi giusti”. Per Corbo, la rete “funziona in tutte le direzioni, non solo all’interno della Campania, ma anche in collaborazione con i servizi delle regioni limitrofe”. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, che ha sottolineato come “una sanità tesa alla collaborazione non si fermi davanti ai confini territoriali”, mettendo “al centro la vita del paziente”. Il servizio Sten della Campania è articolato in quattro postazioni: quella del Ruggi copre i territori di Salerno e Avellino.

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