De Luca, ‘intervento militare nei parchi contro droga e maranza’

“Dobbiamo essere duri, inflessibili, molto più di quanto già non siamo nei confronti dei delinquenti”. Così il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca nella sua consueta trasmissione settimanale, affrontando il tema della sicurezza, della criminalità giovanile e dello spaccio. Per il sindaco, occorre garantire “innanzitutto la sicurezza alle nostre famiglie nelle stazioni, nei quartieri, rispetto allo spaccio di droga. Quando abbiamo parchi urbani nelle nostre città che sono nelle mani degli spacciatori, dei delinquenti, dei maranza, bisogna intervenire militarmente, metterli in condizione non solo di non esercitare attività criminali, ma neanche di muoversi nei nostri parchi”. De Luca ha quindi chiesto modifiche alle norme sulla sicurezza e ha citato l’esperienza di Salerno, dove, ha ricordato, è stato costituito nell’ambito della Polizia municipale il Nucleo operativo sicurezza (Nos), con “una quindicina di agenti volontari impegnati solo sul tema della sicurezza, un’esperienza unica in Italia” e nel contrasto allo spaccio. Tra gli obiettivi indicati anche il contrasto ai parcheggiatori abusivi, alla vendita di merce contraffatta e all’occupazione degli spazi pubblici. “Linea inflessibile – ha detto – per la sicurezza e per la dignità urbana, contro lo spaccio di droghe, contro l’occupazione militare dei nostri spazi pubblici”. Il sindaco ha inoltre proposto un inasprimento delle conseguenze per chi viola un Daspo urbano. Secondo De Luca sicurezza e integrazione devono procedere insieme. “Sicurezza, serenità per le nostre famiglie come precondizione per fare tutto un altro lavoro, che è quello del dialogo, dell’inserimento progressivo anche di altre componenti etniche nel nostro Paese. Le due cose devono camminare insieme”, ha concluso