Salerno. Comune e Asi, polo fieristico

di Erika Noschese

Un polo fieristico nell’area del centro agroalimentare di Salerno. Ieri mattina, a Palazzo di Città, è stato sottoscritto l’accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio Asi per la realizzazione di un polo fieristico. Si tratta di un progetto ambizioso che amplia il programma di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale del centro, consolidando la crescita occupazionale del territorio e contribuendo allo sviluppo economico e produttivo. A firmare l’accordo sono stati il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e il presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti, che hanno sottolineato l’importanza strategica del polo fieristico. Il Consorzio Asi ha risposto a un bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come spiegato dal presidente Visconti: «Cerchiamo di dare sostanza a un progetto che stavamo pensando da tempo. Salerno è sempre più un hub strategico e baricentrico rispetto ai grandi sistemi logistici e trasportistici: porto, aeroporto, alta velocità, ma anche ai sistemi produttivi. È un’area di prossimità dedicata a funzioni sempre più importanti dal punto di vista produttivo. Per valorizzare le tante eccellenze imprenditoriali del capoluogo e della provincia, occorre creare una casa delle imprese, un polo che possa essere utilizzato al meglio per promuovere le eccellenze nell’agroindustria, nella manifattura e in altri settori in cui le nostre aziende si distinguono». La struttura sarà realizzata con un cofinanziamento del Consorzio Asi, che ne curerà la progettazione, e si inserisce in un contesto di forti interventi infrastrutturali. «Il cuore pulsante di un reticolo che vede il Consorzio impegnato in circa 20 milioni di euro di cantieri per la riqualificazione stradale, l’ammodernamento dei sottoservizi e la pubblica illuminazione», ha aggiunto Visconti. L’area industriale di Salerno beneficerà inoltre di tre interventi pubblici fondamentali che dovrebbero accelerare ulteriormente lo sviluppo: la creazione di un water tank per un polo cinematografico con riprese subacquee, ampliando l’industria della comunicazione; l’insediamento di un polo di eccellenza per studi e sviluppo di tecnologie aerospaziali; l’ampliamento dell’area industriale con un hub farmaceutico, grazie a un ulteriore intervento della Regione. «Interventi pubblici e privati per stimolare un’economia che si difende nonostante il contesto generale», ha dichiarato Visconti. Il deputato salernitano del Pd, Piero De Luca, ha sottolineato l’importanza del progetto: «È un’iniziativa che politicamente sosteniamo da tempo. La creazione di una grande infrastruttura come il polo fieristico è fondamentale per accogliere eventi, attrarre persone e creare nuovi posti di lavoro nel nostro territorio. Si tratta di un finanziamento di 10 milioni di euro che speriamo venga valutato con attenzione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri». De Luca ha inoltre evidenziato i dati positivi legati all’Asi: «Negli ultimi anni, oltre 800 autorizzazioni e quasi seimila posti di lavoro creati grazie anche ai fondi PNRR, con 35 milioni di euro complessivi già in fase avanzata. Mentre a livello nazionale la spesa per le infrastrutture è al 30%, qui in provincia di Salerno siamo oltre il 50%. L’invito al governo è di accelerare sull’attuazione del PNRR per non perdere questa occasione straordinaria». Anche il sindaco Vincenzo Napoli ha espresso soddisfazione: «Lo sviluppo turistico della nostra città, l’aeroporto, l’alta velocità e le navi da crociera richiedono un polo dove tenere mostre, fiere ed eventi di alto livello. L’Asi si impegna a realizzare uno studio di fattibilità e, successivamente, a promuovere il progetto. L’area sarà suddivisa in un ambito commerciale e in un segmento dedicato agli aspetti fieristici».