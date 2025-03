Provinciali. Il centrodestra ufficializza Rinaldi

«Il nostro candidato, Giuseppe Rinaldi, rappresenta il giusto equilibrio tra esperienza amministrativa e visione del futuro». Così i partiti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e UdC annunciano la candidatura del sindaco di Montesano sulla Marcellana a presidente della Provincia di Salerno, rimarcando l’importante risultato ottenuto nella raccolta firme a sostegno della candidatura del primo cittadino. «Questo lavoro, che ha coinvolto amministratori e dirigenti dei partiti della coalizione di centrodestra dimostra la forza del nostro progetto politico, nonché la compattezza e la determinazione della coalizione. Il sostegno entusiasta che stiamo raccogliendo su tutto il territorio è la testimonianza tangibile di come il centrodestra stia costruendo un percorso forte e unito per il futuro dei nostri territori – hanno dichiarato – La coalizione, compatta e coesa, ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di fare sintesi e di essere vicina alle istanze delle comunità dell’intera provincia di Salerno». L’ufficializzazione della candidatura a Presidente della Provincia di Salerno avverrà lunedì 17 marzo, alle ore 12:00, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Roma a Salerno, attraverso una conferenza stampa dove saranno presenti i vertici provinciali e regionali di tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Ieri sera per il sindaco Giuseppe Rinaldi il primo incontro presso la sede di Fratelli d’Italia con gli amministratori locali e il segretario provinciale Giuseppe Fabbricatore. «Il centrodestra unito, ancora una volta, ha dimostrato di guardare agli interessi del territorio e non del singolo. Il mio ringraziamento al sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, per aver accettato questa candidatura», ha dichiarato Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno dopo l’annuncio dei partiti che compongono il centrodestra. «In questa fase è necessario garantire massimo supporto e sostegno al nostro candidato alla presidenza di Palazzo Sant’Agostino. Ringrazio gli amministratori del nostro partito per il sostegno, ma è chiaro che la legge Del Rio va assolutamente abrogata: occorre riportare al voto il cittadino, in virtù del ruolo strategico che l’ente Provincia oggi svolge – ha aggiunto Cerruti -. La rappresentanza di un ente così importante non può essere affidata ai soli amministratori. Il governo Meloni sta lavorando ad una nuova riforma, oggi più che mai necessaria». E ancora: «Un ringraziamento va al nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli, per il supporto incondizionato e per il sostegno, nonché per il lavoro che sta portandolo avanti sul territorio, con il sostegno del coordinatore regionale Gigi Casciello e i nostri militanti – ha aggiunto il coordinatore provinciale – Saremo presenti sui territori, accanto al sindaco Rinaldi al quale va, lo ribadiamo, il nostro sostegno incondizionato». Rinaldi sfiderà Vincenzo Napoli nella tornata elettorale del prossimo 6 aprile con sindaci e consiglieri comunali chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente di Palazzo Sant’Agostino dopo le dimissioni di Franco Alfieri, arrestato lo scorso 4 ottobre nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno. Le candidature si presenteranno dalle 8:00 di domani, domenica 16 Marzo, fino alle 12:00 di lunedì 17 marzo.