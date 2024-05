Salerno, colpi a Banca Sella e a 3 attività commerciali

Hanno utilizzato la griglia di un tombino sradicato nei dintorni per infrangere la vetrina d’ingresso dell’istituto di credito.

Nella notte ignoti sono penetrati all’interno della filiale della Banca Sella in piazza Antonella Russo, nei pressi del Parco Arbostella, nella zona orientale di Salerno, portando via la cassaforte.

In corso accertamenti per stabilire l’entità del furto. Utilizzando la stessa tecnica – quella della “spaccata” – la banda ha agito anche in altri punti della città: prese di mira tre attività commerciali, tra la zona Orientale e quella Industriale.