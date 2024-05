Le ricette della domenica

Sempre più le nuove tendenze alimentari,allergie,intolleranze,un voler mangiare low carb ci portano a ricercare in cucina piatti che ci permettano in poco tempo di preparare pasti sani,completi e appetibili anche se sono senza derivati animali, glutine e grassi Vellutata di piselli e zucchine La vellutata di piselli e zucchine è un piatto perfetto che con pochi ingredienti e pochissime calorie vi sazierà la vista ed il palato. PER 2 PERSONE INGREDIENTI 2 zucchine medie 100 gr.di piselli precotti Prezzemolo 1carota piccola 1 cipolla piccola Mezzo litro di brodo vegetale Olio sale 50 ml.di olio evo 100 gr.di formaggio morbido ( robiola, stracchino, stracciatella) Fiori edili Lattughino PREPARAZIONE Lavate e tagliate le zucchine,preparate il trito di carota,cipolla e prezzemolo e fate appassire il tutto per qualche minuto, aggiungete i piselli e lasciate cuocere fino a quando le zucchine risulteranno cotte. Aggiungete il brodo vegetale all’occorrenza . Una volta cotto il tutto,frullate,aggiustate di sale e impattate,mettendo al centro il formaggio ed ai due lati fiori eduli . A piacere pepe e formaggio grattugiato. Si conserva il frigo in contenitore ermetico per qualche giorno. Bistecca vegana di batata con funghi e spinaci Un modo gustoso e ricco di preparare le patate dolci,che possono diventare le vere protagoniste dela tavola. Piatto unico o secondo le patate dolci fatte così vi spazieranno come una vera bistecca con contorno. Pochi ingredienti vi permetteranno di preparare un piatto saziante per il palato e la vista completamente vegano e senza glutine. PER 2 PERSONE INGREDIENTI 1 batata grande ( patata dolce) 250 gr di champignon puliti 200 gr.di spinaci 3 scalogni 1 yogurt vegetale bianco Prezzemolo 1 limone Olive Barbetta di finocchio 1 cipolla di tropea Olio evo Sale PREPARAZIONE Lavare bene la patata,bucherellatela,irroratela con un filo d’olio ed un pizzico di sale,far cuocere in forno o in friggitrice ad aria per circa 4O minuti a 180 gradi. Nel frattempo sminuzzate lo scalogno,affettate gli champignon e fate cuocere con un filo d’olio, quasi a fine cottura aggiungete gli spinaci lavati e fate amalgamare il tutto per qualche minuto. Aggiustate di sale e spegnete. Tritate il prezzemolo,aggiungetelo allo yogurt insieme al succo di mezzo limone e tenete da parte. Trascorso il tempo di cottura della batata,aprite a metà e schiacciate con la forchetta e farcite con i funghi e spinaci. Mettete la salsa di yogurt,la barbetta di finocchio,la cipolla tagliata a rondelle e le olive. La bistecca di batata è ottima calma,ma anche fredda e si mantiene un paio di giorni in frigo coperta. Plumcake all’ acqua Un dolce benvenuto a Maggio,mese di fragole e di fiori,ma non dimenticandoci che la prova costume è vicina . Quindi un dolce leggero adatto anche a intolleranze o segue un regime alimentare senza alimenti di origine aniimali. Questo plumcake all’acqua è perfetto, morbido, soffice e veloce,per colazione, merenda,ma anche per fine pasto,decorandolo con una glassa di zucchero a velo,fiori eduli e frutta e accompagnandolo con delle confettura,panna semi montata o varie creme anche vegane. INGREDIENTI 330 gr,di farina di riso ( o altra a piacimento) 1 bustina di lievito per dolci Una bustina di vanillina La buccia di un limone bio 310 ml di acqua 45 gr.di olio di semi 150 gr.di zucchero semolato Un pizzico di sale PER LA DECORAZIONE 100 gr di zucchero a velo Qualche goccia di limone Camomilla fresca Fragole PREPARAZIONE Lavorare con una frusta gli ingredienti, aggiungere in ultimo il lievito e versare il tutto in uno stampo da plumcake. Far cuocere a 180 gradi in forno presiscaldato per un venti minuti. Una volta cotta lasciate raffreddare e decorate con la glassa ,ottenuta da zucchero a velo e qualche goccia di limone amalgamato con una forchetta. Guarnite con fior eduli e frutta. Raffaella D’Andrea