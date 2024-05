All’Arechi s’annuncia un nuovo record negativo di presenze sugli spalti per Salernitana-Atalanta, la gara in programma oggi, lunedì 6 maggio, alle ore 18, e valida per la 35esima giornata del campionato di serie A.

Ennesimo flop al botteghino: staccati, in prevendita, appena 1600 tagliandi, la maggior parte dei quali tra biglietti omaggio e iniziative promozionali.

Anche gli abbonati al tornello si presenteranno a ranghi ridotti e chi sarà sugli spalti lo farà per fischiare.