La pizza della nonna. La video ricetta

La pizza fatta in casa è quel confort food che ti coccola anche se è Maggio, fuori piove e fa freddo.

Impastare, aspettare che lievita, condirla con cose semplici come pomodoro, basilico e olive ti rasserena.

E ti riporta in mente le carezze di una nonna che ritrovi nelle ricette che ti ha insegnato.

PER 4 PIZZE

INGREDIENTI

1 kg.di farina Saragolla

4 cucchiai di olio evo

2 cucchiai raso di sale fino

Mezzo cubbetto di lievito di birra

Per la farcitura

500 gr.di pomodorini

100 gr.olive miste

100 gr.di alici dissalate

Una manciata di capperi

Origano

Basilico

Olio evo

Sale

PREPARAZIONE

Unire alla farina l’ olio,il sale sciolto in metà acqua,il lievito sciolto nella restante acqua ed impastare fino ad ottenere un panettone di pasta omogeneo non appiccicoso. Mettete a lievitare coperto fino al raddoppio, dopo di che dividete in quattro nanetti e fate lievitare di nuovo fino al raddoppio.

Nel frattempo lavate e tagliate i pomodorini che condirete con olio,sale, origano e basilico Una volta avvenuta la lievitazione, stendete ogni panetto su una leccarda ricoperta da carta da forno

Ricoprite con i pomodorini conditi, qualche filetto d’acciuga,i capperi che avrete dissalato e completate con un filo d’olio.

Infornate in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti, dopo di che abbassate la temperatura a 18o gradi e continuate fino a completa cottura.