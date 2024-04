Salerno, centro massaggi a luci rosse: blitz in via Galdi

A conclusione di una mirata attività di indagine, volta al contrasto della fenomenologia criminosa dei reati contro la prostituzione, la Polizia di Stato ha sottoposto a sequestro penale un centro massaggi sito in Via Galdi di questo centro città, gestito da donne di nazionalità asiatica.

Il provvedimento è scattato a seguito di una attività di osservazione posta in essere dagli agenti della squadra mobile, a seguito del quale è emerso un insolito ed intenso flusso di uomini che frequentavano il centro.

Gli approfondimenti investigativi hanno denotato che in quel centro veniva regolarmente esercitata attività di prostituzione, pubblicizzata anche con la pubblicazione on line di foto ritraenti donne in pose provocanti sul sito del centro e su alcune piattaforme a tematica erotica.

Durante il controllo del Centro venivano rinvenuti somme di denaro in contanti, pillole di produzione cinese utilizzate per apportare benefici nell’ambito della sfera sessuale, nonché veniva constatata la presenza di letti come arredo anziché lettini dove venivano praticati i massaggi.

Inoltre, è stata trovata una donna cinese di 41 anni, irregolare sul territorio nazionale, rispetto alla quale sono adesso in corso attività di accertamento da parte dell’ufficio immigrazione.